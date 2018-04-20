Лавров обозначил «красные линии», через которые США не стоит переступать

По его словам, после этого были контакты на уровне военного руководства двух стран, в ходе которых американцы были поставлены в известность о том, где эти «красные линии», в том числе и географически.

"Результаты показывают, что они эти «красные линии» не перешли", — подчеркнул глава МИД РФ.