Ещё
Вся Россия бьёт тату с надписями, а тюменцы — с оленями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вся Россия бьёт тату с надписями, а тюменцы — с оленями 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Тюменцев при поиске картинок в интернете интересуют фотографии татуировок с надписями и крыльями. Но чаще всего они ищут тату с оленями — это уникальная особенность, которая выделят жителей Тюмени среди остальных. Нет такого, по данным аналитиков, ни в одном из соседних регионов и по России в целом. К примеру, по всей стране на первом месте тату с различными надписями. Об этом сообщает «Яндекс», изучив запросы россиян в поисковике. Что касается других татуировок, которые ищут тюменцы, то они не сильно отличаются от запросов других регионов. — За месяц сервис «Яндекс. Картинки» отвечает более чем на миллиард запросов из России. Люди ищут самые разные вещи: фотографии животных, фотографии татуировок с этими животными, обои для рабочего стола с этими татуировками. Когда хотят найти изображения определённого типа, дописывают уточнения, например «фото», «обои» или «тату», — рассказали в пресс-службе «Яндекса». Пользователей также интересуют фотографии татуировок с волками, розами, драконами, цветами, совами, львами и ловцами снов. Помимо фотографий с татуировками, тюменцы часто ищут фото с девушками, что совпадает с общероссийским топом. На втором месте после девушек — разнообразные стрижки и причёски. Еще одна особенность в том, что в Тюмени часто ищут фото тортов и жён знаменитостей. Тюменцы также не против того, чтобы набить себе лицо известного человека. Например, жители города сделали себе тату с портретами Ксении Собчак и Алексея Навального.
72.ru: последние новости
Начальницей тюменской налоговой службы занимается ФСБ. Официально задержание не комментируют «Тотальный диктант» в Тюмени: отвечаем на 5 главных вопросов об этой акции и проходим онлайн-тест Пенсионерку, пропавшую зимой, нашли мертвой в селе под Тюменью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300269
Первый русский бордель назвали спасением нации190
Первый легальный бордель открывается в России355
Поклонская ответила Порошенко про князей324
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:40
Москвичей ждет гроза в выходные
Погода Новости Москвы
00:52
Грабители напали на кондитерскую, но поплатились
Криминал Общество
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
01:13
Сняли подлодку, пробивающую лед
Оружие Армия
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение