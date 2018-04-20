Тюменцев при поиске картинок в интернете интересуют фотографии татуировок с надписями и крыльями. Но чаще всего они ищут тату с оленями — это уникальная особенность, которая выделят жителей Тюмени среди остальных. Нет такого, по данным аналитиков, ни в одном из соседних регионов и по России в целом. К примеру, по всей стране на первом месте тату с различными надписями. Об этом сообщает «Яндекс», изучив запросы россиян в поисковике. Что касается других татуировок, которые ищут тюменцы, то они не сильно отличаются от запросов других регионов. — За месяц сервис «Яндекс. Картинки» отвечает более чем на миллиард запросов из России. Люди ищут самые разные вещи: фотографии животных, фотографии татуировок с этими животными, обои для рабочего стола с этими татуировками. Когда хотят найти изображения определённого типа, дописывают уточнения, например «фото», «обои» или «тату», — рассказали в пресс-службе «Яндекса». Пользователей также интересуют фотографии татуировок с волками, розами, драконами, цветами, совами, львами и ловцами снов. Помимо фотографий с татуировками, тюменцы часто ищут фото с девушками, что совпадает с общероссийским топом. На втором месте после девушек — разнообразные стрижки и причёски. Еще одна особенность в том, что в Тюмени часто ищут фото тортов и жён знаменитостей. Тюменцы также не против того, чтобы набить себе лицо известного человека. Например, жители города сделали себе тату с портретами Ксении Собчак и Алексея Навального.