«Идём на Луну». Лётчик-космонавт Сергей Ревин посетил День ракетно-космической техники и технологий в Воронеже

Одним из организаторов праздника стал Воронежский опорный университет. Побывать в космосе на околоземной орбите сейчас уже не является несбыточной мечтой, а поучаствовать в создании космических ракет — и вовсе реальность. Более того, скоро человек сможет оказаться на Луне и даже Марсе, уверен лётчик-испытатель, Герой РФ Сергей Ревин , приехавший в Воронеж специально на День ракетно-космической техники и технологий (РКТТ). Праздничная атмосфера в ДК 50-летия Октября чувствовалась ещё до официального открытия праздника: в холле — арки из воздушных шаров, стенды с работами участников конкурса рисунков «Открытый космос», макеты ракет и космических кораблей. Гости Дня РККТ могли даже почувствовать себя космонавтами — правда, пока только на фото.

Организаторами праздника были ВГТУ, Воронежский механический завод , Конструкторское бюро химавтоматики и Турбонасос. Одним из главных гостей Дня РКТТ стал лётчик-космонавт Сергей Ревин. — Пока мы летаем только вокруг Земли — кстати, от старта до невесомости, проходит всего 526 секунд. Но у Роскосмоса большие планы — идти на Луну, и это выполнимая задача. Конструируется новый корабль, есть планы по строительству новых стартовых площадок. Поэтому уже в ближайшем будущем появятся окололунные станции, а потом можно подбираться к Марсу, — рассказал Сергей Ревин.

Но космос — это ведь не только о космонавтах. Сегодня во всей ракетно-космической отрасли России работают больше 200 тыс. человек. Значительную долю составляют инженеры и разработчики ракетно-космической техники, а также те, кто обслуживает космодромы и всю инфраструктуру. Поэтому особенно важно готовить квалифицированных специалистов. В Воронеже этим занимаются более 60 лет — в Воронежском государственном техническом университете. Там специалистов готовят по двум направлениям — самолётостроение и проектирование ракетных двигателей.

— Университет и создавался, чтобы обеспечивать кадрами развивающуюся тогда авиационную и ракетно-космическую отрасль. Последние 10 лет мы готовим специалистов по целевым направлениям, то есть по заявкам базовых предприятий — механического завода, КБХА и Турбонасоса. Более того, во главе базовых кафедр стоят руководители предприятий, что позволяет оперативно реагировать на проведение практик, адаптироваться к изменениям и так далее. В этом и заключается смысл качественной подготовки специалистов, — рассказал первый проректор ВГТУ Сергей Сафонов . Абитуриенты и студенты вуза не упустили возможность побывать на Дне ракетно-космической техники и технологий и особенно пообщаться с действующим лётчиком-космонавтом Сергеем Ревиным. Испытатель рассказал, что трудовой день в космосе очень насыщенный — за экспедицию проводится около 50 экспериментов и заданий. Так, например, космонавтам спустя несколько лет удалось вырастить идеальный по структуре кристалл белка, необходимый для производства антибиотиков; провести эксперимент, связанный с размножением бактерий в невесомости и их состоянием после возвращения на землю.

Школьников и студентов интересовало также, чем питаются космонавты и как отдыхают. — Еды в тюбиках давно нет. Ещё на земле для нас собираются контейнеры с едой — консервами, сублимированными продуктами. В космосе мы, кстати, организуем пищевой бартер. Например, в команде с нами работает американец, который очень любит российскую тушёнку с горохом — её меняем на гавайский кофе. После рабочего дня отдыхаем — кто-то снимает фильмы, кто-то фотографирует или сидит в интернете. Ещё очень важно заниматься спортом по два раза в день — в невесомости мы же не лежим, не сидим, не ходим, а мышцы и скелет нужно заставлять работать. Для этого у нас есть беговая дорожка, — рассказал Сергей Ревин. Студенты спросили, какая первая мысль у космонавтов после возвращения на Землю. «Как только отойдёшь от полёта, думаешь, когда же обратно», добавил испытатель. Впрочем, до этого школьникам и студентам пока далеко — сначала нужно отучиться.

На Воронежском мехзаводе действительно работает много студентов и выпускников ВГТУ, подтвердил главный инженер Владимир Кольцов. Специалист напомнил, что все ракеты, которые сейчас выводят грузы на Международную космическую станцию, имеют в своём составе воронежские двигатели — разработанные в КБХА и изготовленные на мехзаводе. На предприятии изготавливается пять различных двигателей, и в будущем это количество будет только увеличиваться. В завершении праздника организаторы подвели итоги конкурса «Ракетная техника — двигатель 21 века» и конкурса рисунков «Открытый космос», а затем пригласили всех желающих на квест «Марс-2018».