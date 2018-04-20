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Обнаружены клопы, использующие одновременно два яда
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Обнаружены клопы, использующие одновременно два яда 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Клопы хищнецы Reduviidae — крупнейшая группа полужесткокрылых насекомых, которая включает почти семь тысяч видов. Все они хищники, а некоторые питаются непосредственно кровью теплокровных животных, в том числе человека. Так, клопы Pristhesancus plagipennis поражают жертву длинным хоботком, накачивая ее токсином, который приводит к параличу и позволяет спокойно высосать питательную жидкость.
Состав этого яда исследовали Эндрю Уолкер (Andrew Walker) и его коллеги из Университета Квинсленда, статья которых опубликована в журнале Nature Communications. К большому удивлению ученых, P. plagipennis оказались вооружены сразу двумя ядами. С эволюционной точки зрения это довольно полезная способность, которая позволяет использовать одно вещество для защиты, а другое — для нападения, при этом точно адаптировав каждое из них под физиологию конкретных врагов или жертв. Пока что применение двух ядов было продемонстрировано лишь для некоторых скорпионов и моллюсков.
Стоит сказать, что использование двух разных ядов — задача затратная: она требует и желез для синтеза и раздельного хранения разных токсинов, и специализированной системы, которая позволяет быстро выбрать нужный яд и применить именно его. Действительно, когда ученые исследовали анатомию хищнецов с помощью МРТ, компьютерной томографии и конфокальной микроскопии, они обнаружили в их ядовитых железах отдельные компартменты, накапливающие разные яды и соединенные сложной системой трубок, «насосов» и клапанов.
Инъекции первого токсина кузнечикам вызывали моментальный паралич, причем содержащиеся в нем ферменты-протеазы тут же начинали переваривание жертвы. В сравнении с этим инъекции второго токсина не оказывали серьезного эффекта: судя по всему, он используется лишь затем, чтобы отвадить потенциального хищника.
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