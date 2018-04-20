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Полпред в УрФО предложил централизованно определять потребности для Арктики
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Полпред в УрФО предложил централизованно определять потребности для Арктики 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских предложил централизованно определять потребности для арктического региона и попросил уральские предприятия ОПК обратить внимание на эту территорию. Об этом полпред в пятницу сообщил на окружном совещании в Екатеринбурге.
"Одним из внутренних резервов, на наш взгляд, является Арктика. Развитие арктических территорий создает обширный рынок, развитие высокотехнологической продукции, здесь оборонным предприятиям и карты в руки. Основным инвестором в Арктике является государство и крупные сырьевые компании, думаю, будет правильным определять потребности той или иной продукции для Арктики на перспективу от 3 до 5 лет. Эти данные целесообразно размещать в государственной информационной системе промышленности", — сказал Холманских.
Полпред добавил, что такие планы закупок можно составлять на уровне федеральных министерств. «Это позволит предприятиям формировать производственные программы, планировать и вести НИОКР и в расчете на арктический рынок сбыта», — уточнил Холманских.
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