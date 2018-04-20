Евгений Тишковец: У меня есть тревожный чемоданчик

Sobesednik.ru поинтересовался у телеведущего, напугавшего телезрителей ядерной войной, как он сам к ней подготовился.

На фоне напряженной обстановки в Сирии ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал на телеканале «Россия 24», как сумасшедшие американцы тратят бешеные деньги на частные бомбоубежища и какими продуктами на самом деле стоит запасаться в случае начала ядерной войны.

— У меня как у кадрового офицера, который прослужил 20 лет в ВВС, еще остался так называемый тревожный чемоданчик. В нем продовольственный запас, чистое белье, мыльно-рыльные принадлежности, медикаменты… Из продуктов это, конечно, не крупы, а именно консервы: их не надо готовить и хранятся они долго. Помню, еще будучи курсантами военного училища, мы возили американскую тушенку, которая со времен ленд-лиза несколько десятилетий пролежала на нашем складе.

— То есть лично вы к войне подготовились, и теперь телеканал решил подготовить всех остальных.

— На самом деле мы стремились рассказать, что в Америке бизнес зарабатывает на продаже товаров для неприкосновенных запасов и люксовых бомбоубежищ, то есть американцы зарабатывают на фантомных угрозах. Не было у нас никакой генеральной линии, чтобы срочно подготовить людей к ядерной войне или просто напугать. Хотя с другой стороны — экстренные ситуации вполне возможны в реальности и мы, как источник информации, просто рассказали, что может пригодиться в случае ЧС. Но это никак не подготовка к войне.

— Но получилось-то наоборот: сюжет вызвал истерию в сети…

— Да, был широкий резонанс: «Евроньюс» и «Дейли мейл» вообще показали — мол, смотрите, россиян готовят к ядерной войне… Западники это подхватили, и я понимаю, зачем. Хотя допускаю, что, возможно, сюжет вышел не ко времени, раз люди воспринимают это как некую угрозу.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018.