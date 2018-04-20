Фитнес-день с Русланом Нигматуллиным: «Футбол — это навсегда»

Досье: Руслан Нигматуллин — российский футболист, телеведущий, DJ Родился 7 октября 1974 г.

Начал спортивную карьеру в Казанском клубе «Электрон».

В 2000 г. дебютировал в сборной России и вскоре стал основным вратарём.

В 2013 г. Руслан Нигматуллин открыл школу вратарей в Москве

С 2016 г. начал карьеру телеведущего: ведет программу «Легенды спорта» на телеканале «Звезда» , стал комментатором на телеканале «Матч ТВ». А также занимается музыкой (DJ Ruslan Nigmatullin).

Фото: Дарья Заморская

Ну а пока Руслан покоряет новые карьерные и творческие вершины, мы решили провести один день в его фитнес-ритме.

9:00 — 11:00 Мой день начинается с душа, но не контрастного, а обычного — признаюсь честно, никогда не делал гимнастику и не вставал под контрастный душ — и завтрака. Завтракаю я, как правило, легко. Выпиваю чашечку кофе, чтобы взбодриться, и съедаю что-нибудь сдобное.

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11:00 — 15:00 Я уже завершил карьеру профессионального спортсмена, но спорта в моей жизни меньше не стало: поддерживаю форму, тренируя учеников своей Школы вратарей или воспитанников выездной Футбольной академии Руслана Нигматуллина.

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Что касается моего любимого вида спорта, то это навсегда футбол. Хотя в молодости я много чем занимался. Сегодня все ходят в фитнес-центры — здорово, что занятия спортом становится очень популярным, но мне для поддержания физической формы достаточно тренерской работы и повседневных дел.

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15:00 —16:00 В это время я обычно обедаю. Когда занимался профессиональным спортом, придерживался раздельного питания: в обед ел углеводы с овощами, на ужин белки с овощами. Сейчас никакой строгой диеты не придерживаюсь, а просто стараюсь не переедать — это единственное ограничение, с которым я с легкостью справляюсь.

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Я никогда на заставлял себя придерживаться правильного питания, это получается само собой — достаточно прислушаться к своему организму. Благодаря этому мне удается держать вес, не набирать лишнего и не терять мышечную массу. Когда я был профессиональным спортсменом, то весил около 70 килограммов, и с тех пор все осталось по-прежнему.

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16:00 — 18:00 Вечером, если есть время, могу заняться собой. Ничего сверхъестественного: я не провожу сутки в спа-салонах. У меня все традиционно: душ, бритье, укладка, которую я делаю сам. В салоне пользуюсь только услугами парикмахера — примерно раз в месяц.

Бреюсь тоже сам: сначала использую тример для стрижки бороды, а потом станком окончательно привожу ее в порядок. Все очень просто!

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20:00 — 23:00 По вечерам я часто выступаю с dj-сетами по всей стране и за рубежом, и это еще одна возможность поддерживать себя в форме. Работа диджея — очень энергозатратный вид активности с серьезными аэробными нагрузками. Периодически я делаю замеры на своем телефоне, и статистика показывает, что одно мое выступление равноценно примерно 15 километрам пробежки.

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00:00 — 1:00 А вот ложиться я стараюсь не поздно. Чтобы хорошенько выспаться и с новыми силами начать новый день.

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