Лавров пригрозил отсутствием моральных обязательств по Сирии

В частности, речь шла о поставке Дамаску зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. «У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет десять назад по просьбе известных наших партнеров. (…) Теперь у нас такого морального обязательства нет», — сказал он.

Франции и Ранее Лавров заявлял, что «после возмутительного акта агрессии со стороны США Великобритании » Россия будет рассматривать разные варианты обеспечения безопасности сирийского государства, включая поставки С-300.

Эксперты Directorate 4 рассказали, что на вооружении сирийской армии стоят советские и российские зенитные комплексы С-75, С-125, С-200, «Куб», «Панцирь-С1», «Бук-М1» и «Бук-М2». В январе также стало известно, что после сокращения группировки Вооруженных сил России в Сирии на авиабазе Хмеймим останется мощная система противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные системы С-400.