Ещё
Лавров пригрозил отсутствием моральных обязательств по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров пригрозил отсутствием моральных обязательств по Сирии 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Lenta.ru
У Москвы больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять вооружение в Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
В частности, речь шла о поставке Дамаску зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. «У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет десять назад по просьбе известных наших партнеров. (…) Теперь у нас такого морального обязательства нет», — сказал он.
Ранее Лавров заявлял, что «после возмутительного акта агрессии со стороны США, Франции и Великобритании» Россия будет рассматривать разные варианты обеспечения безопасности сирийского государства, включая поставки С-300.
Эксперты Directorate 4 рассказали, что на вооружении сирийской армии стоят советские и российские зенитные комплексы С-75, С-125, С-200, «Куб», «Панцирь-С1», «Бук-М1» и «Бук-М2». В январе также стало известно, что после сокращения группировки Вооруженных сил России в Сирии на авиабазе Хмеймим останется мощная система противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные системы С-400.
США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума войсками президента Башара Асада во время операции по освобождению населенного пункта от боевиков. Официальный Дамаск, а вместе с ним и Москва считают подобные обвинения провокацией. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей158
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой66
Первый легальный бордель открывается в России339
РФ признала неспособность создавать спутники1254
Европа ждет «Северный поток-2»127
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на «ракету Путина»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение