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Сульфат, Соломбала, центр Архангельска: где сегодня отключат холодную воду
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Сульфат, Соломбала, центр Архангельска: где сегодня отключат холодную воду 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Часть домов в Северном, Ломоносовском округах и Соломбале остались без холодной воды. Работы на сетях «Водоканала» продлятся до 17:00, водоснабжение отключили по следующим адресам:
ул. Шабалина, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21;
ул. Розы Люксембург, 78;
ул. Северодвинская, 81, 83, 85, 87, 89/1, 93;
ул. Суфтина, 10, 12;
пр. Никольский, 60, 60/1, 62, 64, 68, 70, 72, 72/1;
ул. Маяковского, 5, 7, 12, 13, 15, 15/1, 17, 20;
ул. Советская, 29;
ул. Георгия Иванова, 51,55/1, 66, 68;
ул. Ударников, 11, 15, 15/1;
ул. Добролюбова, 18, 18/1, 20;
ул. Титова, 16; ул. Стрелковая 8 Проезд, 6, 7, 8, 9, 11.
Холодная вода также временно отсутствует на ул. Чкалова, 4, 6, 8; ул. Талажская, 3. Окончание ремонтных работ по этому адресу запланировано на сегодня до 16 часов.
Из-за работ на сетях ТГК-2 с 9 до 15 часов отключено теплоснабжение на пр. Обводный канал, 8; с 9 до 16 часов — на пр. Ленинградский, 340, 342, 342/1.
С 9 до 17 часов электроснабжение отключено:
ул. Суфтина, 1-й проезд, 6, 8;
ул. Шабалина, 23, 23/1, 25, 27;
ул. Холмогорская, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32;
ул. Почтовая, 48-55;
ул. Дачная, 13-17, 19, 21, 23, 25;
ул. Выучейского, 55, 55/1, 57, 57/1;
пр. Обводный канал, 32, 34.
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