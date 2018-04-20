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Красноярский край получит 20 самосвалов «БелАЗ»
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Красноярский край получит 20 самосвалов «БелАЗ» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
На Красноярском экономическом форуме ОАО «БЕЛАЗ» и ООО «Красноярск-БелазСервис» подписали соглашение о сотрудничестве, которое поможет компаниям выйти на новый уровень взаимодействия по вопросам поставки техники «БелАЗ», запасных частей и организации ее гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания.
"Есть договоренности о поставке техники в Красноярский край в пределах 20 единиц. Это машины разной грузоподъемности, начиная от 45-тонных и включая 130-220-тонные карьерные самосвалы", — отметил генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Петр Пархомчик.
Участники белорусской делегации посетили сервисный центр ООО «Красноярск-БелазСервис», где Владимир Семашко ознакомился с работой центра и планами развития сервисной сети в этом регионе России.
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