Красноярский край получит 20 самосвалов «БелАЗ»

На Красноярском экономическом форуме ОАО «БЕЛАЗ» и ООО «Красноярск-БелазСервис» подписали соглашение о сотрудничестве, которое поможет компаниям выйти на новый уровень взаимодействия по вопросам поставки техники «БелАЗ», запасных частей и организации ее гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания.

"Есть договоренности о поставке техники в Красноярский край в пределах 20 единиц. Это машины разной грузоподъемности, начиная от 45-тонных и включая 130-220-тонные карьерные самосвалы", — отметил генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Петр Пархомчик.