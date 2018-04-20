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На таджикско-афганской границе убили трех контрабандистов
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На таджикско-афганской границе убили трех контрабандистов 

РИА Новости 2 часа назад
ДУШАНБЕ, 20 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Трое контрабандистов убиты, еще один ранен в результате боестолкновения на таджикско-афганской границе, изъято более 45 килограмм наркотиков, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-службы Управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.
"Боестолкновение произошло в районе заставы «Саёд» погранотряда «Хамадони», когда группа из 6-7 нарушителей границы перешла на нашу территорию. Между пограничниками, сотрудниками ГКНБ и нарушителями произошло боестолкновение. В результате перестрелки были убиты трое, и ранен один контрабандист, остальным преступникам удалось скрыться на сопредельной территории", — сказал он. Улугходжаев сообщил, что раненного контрабандиста нарушители сумели увести с собой.
По его словам, в ходе осмотра места происшествия силовики обнаружили два автомата Калашникова с 10 магазинами и 270 патронами, а также 3,5 килограмма опиума, 32 килограмм гашиша и 10 килограмм героина. Он отметил, что это третье боестолкновение с начала года на границе с Афганистаном, в которых были уничтожены 5 вооруженных нарушителей границы.
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