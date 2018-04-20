На таджикско-афганской границе убили трех контрабандистов

ДУШАНБЕ, 20 апр — РИА Новости Лидия Исамова . Трое контрабандистов убиты, еще один ранен в результате боестолкновения на таджикско-афганской границе, изъято более 45 килограмм наркотиков, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-службы Управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

"Боестолкновение произошло в районе заставы «Саёд» погранотряда «Хамадони», когда группа из 6-7 нарушителей границы перешла на нашу территорию. Между пограничниками, сотрудниками ГКНБ и нарушителями произошло боестолкновение. В результате перестрелки были убиты трое, и ранен один контрабандист, остальным преступникам удалось скрыться на сопредельной территории", — сказал он. Улугходжаев сообщил, что раненного контрабандиста нарушители сумели увести с собой.