Кому давали фамилии на «чук»

Фамилии, оканчивающиеся на «–чук (-юк)», имеют украинское происхождение. Они образовались много веков назад путем прибавления суффикса –чук к основному имени (прозвищу или профессии человека).

Фамилии украинцев и представителей других национальностей зачастую образовывались от рода деятельности людей, их места жительства, каких-то особых черт характера или внешности.

Так в Украине появились Чумаки (изначально чумаками называли людей, ездивших в Крым за солью), Спиваки (певцы), Коломойцы (жители Коломыи), Ковали (кузнецы), Палии (артиллеристы, поджигавшие запал орудий на Запорожской Сечи) и т. д. Суффикс —чук прибавлялся к фамилиям, когда речь шла о сыновьях или учениках этих людей.

Младшие или подчиненные

Обычно такое словообразование отображало родственные связи. Сын Палия — Палийчук, Коваля — Ковальчук. Бондарчук был никем иным как сыном бондаря, изготовителя бочек. Сына Саввы украинцы называли «Савчуком», потомка мужчины, проживающего в Полесье, — «Полищуком».

Есть версия, согласно которой украинцы позаимствовали суффикс «–чук» из тюркских языков. В силу территориальной близости запорожские казаки довольно плотно общались с турками и крымскими татарами. В языках этих народов есть суффикс «–чук», который буквально обозначает кого-то маленького.

Использовав эту заимствованную часть слова, украинцы стали звать сыновей означенных людей «Бондарчуками», «Ковальчуками», «Савчуками» и т. д. Иногда она применялась и по отношению к ученикам. Ковальчуком мог быть и ученик кузнеца, а не только его сын. В целом, такие фамилии получали младшие члены семьи или молодые, неопытные работники, находившиеся в подчиненном положении по отношении к мастеру.

Интересно, что фамилии на «–чук» распространены и в других восточно— и западнославянских странах. В Польше , например, такие фамилии гордо носят около 400 тысяч человек. Здесь также сказалась территориальная близость стран.

Соседние народы обычно заимствуют слова друг у друга или же просто заключают межнациональные браки, вследствие чего фамилии «кочуют» из страны в страну.