Ещё
Мосприрода подготовила для жителей ЮЗАО интересные места для отдыха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосприрода подготовила для жителей ЮЗАО интересные места для отдыха 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
Мосприрода приглашает в ближайшие выходные выбраться на природу, посетить какое-нибудь занятное и полезное мероприятие.
21 апреля в 12:00 — экологическая акция в рамках праздника «День Весны и Труда» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). В программе мероприятия: знакомство с эколого-просветительским центром «Воробьёвы горы»; акция по приёму вторсырья «Раздельный сбор»; тематическое занятие-обсуждение «Жизнь в стиле Ноль отходов»; экологические игры «Сортируй правильно!» на базе интерактивных экспонатов. Мероприятие 10 +. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой иметь сменную обувь.
21 апреля в 16:00 — встреча с жителями района Ясенево в Библиотеке № 171 (Тарусская ул., д. 14, корп. 2). Темы встречи: рассказ о природе Битцевского леса, его флоре и фауне, пробуждение природы — приход весны в лесу, особенности весны этого года, ответы на вопросы. Также запланирован просмотр и обсуждение фильма «Пробуждение природы в Битцевском лесу». Встреча проходит в рамках Всероссийской акции Библионочь — 2018. Мероприятие 5 +. Подробная информация по телефону: 8 (495) 426-00-22.
22 апреля в 11:00 — занятие кружка «Юный исследователь» в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Участники кружка научатся изучать природу, происходящие в ней процессы, найдут ответы на различные вопросы об окружающем мире, проведут свою первую серьезную исследовательскую работу. Ждём любопытных и любознательных школьников. Мероприятие 6-14 лет. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (916) 306-56-50.
22 апреля в 11:30 — квест «Лесные были и небылицы» ко Дню Земли в экоцентре «Скворечник» (36 км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца»). Все самое интересное и необычное о лесе. Ты нам веришь или нет? Проверь свою эрудицию и интуицию. Мероприятие 6 + (взрослые и дети). Дополнительно: одежда по погоде, удобная обувь. Справки по телефону: 8-916-580-67-09 (с 10.00 до 17.00).
22 апреля в 13:00 — мастер-класс «Экослед» в экоцентре «Скворечник» (36 км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца»). Ты узнаешь, как каждый из нас использует природные ресурсы и как сделать так, чтобы деятельность человека не разрушала Землю. Мероприятие 6 + (взрослые и дети). Дополнительно: одежда по погоде, удобная обувь. Справки по телефону: 8-916-580-67-09 (с 10.00 до 17.00).
22 апреля в 14:00 — обзорная экскурсия «На тропинках Битцевского леса» в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Во время прогулки по лесу вы сможете узнать всё самое интересное о флоре и фауне Битцевского парка. Найдёте ответы на вопросы: сколько лесу лет, почему важно кормить птиц зимой, для чего планете деревья, как отличить ласку от горностая, чем подрост отличается от подлеска и многое другое! В конце экскурсии предлагаем вам посетить вольерный комплекс с фазанами, белками, козами и овцами и узнать много интересного о наших замечательных постояльцах. Наша экскурсия будет интересна посетителям всех возрастов. Мероприятие 0 +. Предварительная запись не требуется. Подробная информация по телефону 8 (916) 306-56-50.
Наш Теплый стан: последние новости
В Воронцовском парке состоялись первые занятия по программе «Московское долголетие» В ЮЗАО в 91-м мероприятии примут участие около 60 тысяч человек Глава управы Теплого Стана провел плановую встречу с жителями района
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300271
Первый русский бордель назвали спасением нации189
Первый легальный бордель открывается в России354
Поклонская ответила Порошенко про князей323
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:23
50 регионов участвуют в ярмарках выходного дня
Новости Москвы
00:47
Исправность фонтанов на Манеже проверят 20 апреля
Новости Москвы
01:00
Количество поездов «Москва» в метро увеличится
Новости Москвы
01:14
Тактильный сад появится в Рязанском районе
Новости Москвы
03:40
Москвичей ждет гроза в выходные
Погода Новости Москвы
00:52
Грабители напали на кондитерскую, но поплатились
Криминал Общество
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение