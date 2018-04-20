Мосприрода подготовила для жителей ЮЗАО интересные места для отдыха

Мосприрода приглашает в ближайшие выходные выбраться на природу, посетить какое-нибудь занятное и полезное мероприятие.

21 апреля в 12:00 — экологическая акция в рамках праздника «День Весны и Труда» в экоцентре «Воробьёвы горы» (Андреевская наб., д. 1). В программе мероприятия: знакомство с эколого-просветительским центром «Воробьёвы горы»; акция по приёму вторсырья «Раздельный сбор»; тематическое занятие-обсуждение «Жизнь в стиле Ноль отходов»; экологические игры «Сортируй правильно!» на базе интерактивных экспонатов. Мероприятие 10 +. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 225-65-92. С собой иметь сменную обувь.

21 апреля в 16:00 — встреча с жителями района Ясенево в Библиотеке № 171 (Тарусская ул., д. 14, корп. 2). Темы встречи: рассказ о природе Битцевского леса, его флоре и фауне, пробуждение природы — приход весны в лесу, особенности весны этого года, ответы на вопросы. Также запланирован просмотр и обсуждение фильма «Пробуждение природы в Битцевском лесу». Встреча проходит в рамках Всероссийской акции Библионочь — 2018. Мероприятие 5 +. Подробная информация по телефону: 8 (495) 426-00-22.

22 апреля в 11:00 — занятие кружка «Юный исследователь» в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Участники кружка научатся изучать природу, происходящие в ней процессы, найдут ответы на различные вопросы об окружающем мире, проведут свою первую серьезную исследовательскую работу. Ждём любопытных и любознательных школьников. Мероприятие 6-14 лет. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (916) 306-56-50.

22 апреля в 11:30 — квест «Лесные были и небылицы» ко Дню Земли в экоцентре «Скворечник» (36 км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца»). Все самое интересное и необычное о лесе. Ты нам веришь или нет? Проверь свою эрудицию и интуицию. Мероприятие 6 + (взрослые и дети). Дополнительно: одежда по погоде, удобная обувь. Справки по телефону: 8-916-580-67-09 (с 10.00 до 17.00).

22 апреля в 13:00 — мастер-класс «Экослед» в экоцентре «Скворечник» (36 км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца»). Ты узнаешь, как каждый из нас использует природные ресурсы и как сделать так, чтобы деятельность человека не разрушала Землю. Мероприятие 6 + (взрослые и дети). Дополнительно: одежда по погоде, удобная обувь. Справки по телефону: 8-916-580-67-09 (с 10.00 до 17.00).

22 апреля в 14:00 — обзорная экскурсия «На тропинках Битцевского леса» в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Во время прогулки по лесу вы сможете узнать всё самое интересное о флоре и фауне Битцевского парка. Найдёте ответы на вопросы: сколько лесу лет, почему важно кормить птиц зимой, для чего планете деревья, как отличить ласку от горностая, чем подрост отличается от подлеска и многое другое! В конце экскурсии предлагаем вам посетить вольерный комплекс с фазанами, белками, козами и овцами и узнать много интересного о наших замечательных постояльцах. Наша экскурсия будет интересна посетителям всех возрастов. Мероприятие 0 +. Предварительная запись не требуется. Подробная информация по телефону 8 (916) 306-56-50.