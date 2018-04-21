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Делегация КНДР приедет на Восточный экономический форум
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Делегация КНДР приедет на Восточный экономический форум 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
КНДР отправит делегацию на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2018 года. Об этом заявил заместитель министра внешнеэкономических дел страны Ли Гван Гын во время встречи с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко, состоявшейся в столице Приморья в субботу.
Как сообщила пресс-служба администрации края, Ли Гван Гын рассказал о планах открытия в Приморье Корейского торгового дома, «пригодного как для открытия выставки корейских товаров, так и для осуществления торговых расчетов». Предполагается, что презентация проекта будет осуществлена в рамках ВЭФ-2018.
Участники встречи обсудили и другие вопросы возможного сотрудничества. Замминистра внешнеэкономических дел КНДР предложил активизировать туристические обмены, решить проблемы банковских расчетов между Северной Кореей и Приморьем и привлечения в край рабочей силы из КНДР.
Отдельно участники встречи обсудили продвижение проекта строительства моста через реку Туманная.
— Для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами необходимо решить вопрос транспортировки. Уже создана рабочая группа. Мы по требованию российской стороны в конце февраля прошлого года передали вашей администрации технико-экономическое обоснование. Предлагаю провести первое заседание в этом году в Пхеньяне, Расоне или Владивостоке и подписать меморандум о намерениях строительства моста Туманган — Хасан, — сказал Ли Гван Гын.
Андрей Тарасенко отметил, что этот мост сегодня нужен обеим странам.
— По нему мы могли бы быстрее осуществлять обмен товарами. Мы подготовили программу развития Приморского края, в которой указали потребность в федеральном финансировании строительства этого моста, включая пункт пропуска. Ждем результата, — пояснил врио губернатора края.
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