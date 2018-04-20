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Рекламные штендеры уберут с улиц Воткинска
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Рекламные штендеры уберут с улиц Воткинска 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. Рекламные штендеры уберут с улиц Воткинска к концу апреля. Об этом сообщает пресс-служба города.
«Администрация Воткинска предлагает собственникам конструкций убрать их с улиц города в срок до 23 апреля 2018 года. В противном случае штендеры будут вывезены принудительно», — предупреждают власти.
Отмети, что городские правила благоустройства запрещают установку штендеров при ширине тротуаров менее 3 м либо на расстоянии менее 5 метров от бордюрного камня.
«Эти условия в нашем городе выполнить невозможно, так как у нас практически нет таких широких тротуаров», — говорится в сообщении.
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