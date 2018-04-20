Укравший барокамеру Гагарина попался полиции

По данным «МК», предполагаемый преступник был задержан вечером 19 апреля. Местонахождение барокамеры полиции пока выяснить не удалось.

В начале этой недели в московском Музее космонавтики сообщили о краже барокамеры. По словам сотрудников музея, камеру украли из реставрационного цеха предприятия в Строгино, где эксперты собирались проверить, связано ли это устройство с Гагариным.

В музее отметили, что существует несколько барокамер, в которых тренировались советские космонавты. Возможно, украденный аппарат отношения к Гагарину не имеет.

СМИ писали, что речь идет о краже устройства «Сурдобарокамера СКБ-48». Ущерб предварительно оценили в 300 тысяч рублей.

Сообщалось, что барокамеру планировали отреставрировать ко Дню космонавтики. Мастер забрал ее из музея, оставил на платной стоянке и вернулся за ней в начале апреля. Однако охранники стоянки сообщили ему, что капсулу уже забрали другие «реставраторы». Около десяти человек, которые представились мастерами, погрузили камеру в грузовик и увезли. Настоящий реставратор написал заявление в полицию. Он пообещал забрать заявление, если барокамеру вернут добровольно.