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Укравший барокамеру Гагарина попался полиции
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Укравший барокамеру Гагарина попался полиции 

Рамблер 21 минуту назад
Полицейские задержали 29-летнего жителя Мурманской области по подозрению в краже барокамеры, в которой мог тренироваться первый космонавт Юрий Гагарин. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным «МК», предполагаемый преступник был задержан вечером 19 апреля. Местонахождение барокамеры полиции пока выяснить не удалось.
В начале этой недели в московском Музее космонавтики сообщили о краже барокамеры. По словам сотрудников музея, камеру украли из реставрационного цеха предприятия в Строгино, где эксперты собирались проверить, связано ли это устройство с Гагариным.
В музее отметили, что существует несколько барокамер, в которых тренировались советские космонавты. Возможно, украденный аппарат отношения к Гагарину не имеет.
СМИ писали, что речь идет о краже устройства «Сурдобарокамера СКБ-48». Ущерб предварительно оценили в 300 тысяч рублей.
Сообщалось, что барокамеру планировали отреставрировать ко Дню космонавтики. Мастер забрал ее из музея, оставил на платной стоянке и вернулся за ней в начале апреля. Однако охранники стоянки сообщили ему, что капсулу уже забрали другие «реставраторы». Около десяти человек, которые представились мастерами, погрузили камеру в грузовик и увезли. Настоящий реставратор написал заявление в полицию. Он пообещал забрать заявление, если барокамеру вернут добровольно.
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