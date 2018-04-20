Ночные распродажи и шок-цены. Обзор лучших скидок в Петрозаводске

Смешные цены на мебель, дешевые продукты для пикника, дачная ярмарка и прочее: лучшие торговые предложения недели. Погодка всю неделю шепчет: на природу. Сосисы, как сказала бы Валентина Матвиенко , и сардели для жарки на костре только в пятницу и субботу можно купить со скидкой в 30% в гипермаркетах «Магнит» . Для запивона только 20 апреля в «Ленте» можно купить крепкий алкоголь три штуки по цене двух. Там же продается филе индейки со скидкой в 43%, дитям — пирожные «Чоко пай» со скидкой в 46%.

И даже животных можно покормить экономно: с 19 по 22 апреля в «Дикси» объявлены скидки до 30% на корма домашних питомцев. Любителям духовной пищи стоит знать, что в рамках «Библионочи» магазин «Буквоед» объявляет ночь распродаж, скидки на всё — 25%. Акция стартует в субботу, 21 апреля в 17 часов во всех магазинах, подробности здесь.

Приодеться, сэкономив можно в «H&M» — с 18 апреля здесь открылись 50% скидки на выделенный ассортимент одежды, обвуи и аксессуаров. До 2 мая в «Остине» идет распродажа ярких весенних брюк по привлекательной цене, «Modis» обещает 50% скидки на вторые джинсы, а в воскресенье, 22 апреля, одни из самых больших скидок месяца в «Мега хенде».

Магазин «Много мебели» распродает товар, обещая скидки до 70%. «Шок-цены» на мебель предлагает и магазин «Три я»: например там можно купить кровать всего за 2999 рублей. В ЦСК до конца апреля идет распродажа межкомнатных дверей со скидкой в 20% и там же можно со скидкой в 30% приобрести автомобильные шины.

«Рив Гош» распродает декаративную косметику в полцены, «Улыбка радуги» за те же 50% предлагает купить порошок «Персил» (только с 19 по 22 апреля) и средства для мытья АОС со скидкой в 47%. А до 25 апреля модный в девяностых шампунь «Head&sholders» «Лента» предлагает со скидкой в 46%.

И для тех, кому погодка шепчет: на дачку. С 25 по 29 апреля возле «Лотос плазы» будет работать специализированная ярмарка «Во саду ли, в огороде» для дачников и любителей загородного отдыха. Обещают огромный выбор рассады, семян, саженцев, садового инвентаря. Кроме того, в торговых рядах будут представлены свежие продукты от производителей.