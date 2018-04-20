Прокуратура потребовала закрыть цех по выплавке ферровольфрама в Копейске

Прокуратура Челябинской области обратилась в суд с требованием приостановить работу предприятия по выплавке ферровольфрама в посёлке Железнодорожный на территории Копейска , сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе надзорного ведомства.

Совместная с региональным министерством экологии проверка нагрянула в цех после того, как о загрязнителе сообщили общественники. По словам руководителя движения «Экочел» Ильдара Файзулина, в результате плавки металла по вечерам с предприятия валит густой дым, и жители частного сектора задыхаются от химического запаха.

«В нарушение действующего законодательства ООО «Инвестиционные промышленные технологии» осуществляет производственную деятельность в отсутствие специального разрешения на выбросы вредных веществ и проекта санитарно-защитной зоны, — выяснили в прокуратуре . — Не проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ, не проводятся мероприятия по снижению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий».