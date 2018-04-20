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Заслуженный пилот назвал постыдным прекращение авиасообщения между РФ и США
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Заслуженный пилот назвал постыдным прекращение авиасообщения между РФ и США 

Национальная Служба Новостей 21 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Прямое авиасообщение между Россией и США может быть прекращено. Об этом 19 апреля рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он объяснил такое решение проблемами с визами для членов экипажей, так как у США «явно нет желания» выдавать их в обычном режиме, сообщает «Газета.ру».
Шансы стремятся к нулю. Белый дом вновь заговорил об улучшении отношений с РФ Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН назвал сложившуюся ситуацию постыдным явлением (слушайте аудио).
«Когда подписывается межправительственное соглашение между странами, там обязательно включается пункт о порядке предоставления виз членам экипажа. Всё это отработано. В данный момент и здесь появился срыв, который Соединённые Штаты объясняют тем, что у них не хватает времени для оформления виз членам экипажа. Это очень постыдное явление, потому что США подписывали соглашение о том, что они будут обеспечивать [визами] членов экипажей», — заявил НСН Смирнов.
В МИД также подчеркнули, что на данный момент срок ожидания визового собеседования сейчас составляет 250 дней, сообщает argumenti.ru. Напомним, в августе 2017 года он составлял 85 дней. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва вынуждена работать в условиях агрессивных и недружественных проявлений со стороны Запада.
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