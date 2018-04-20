Заслуженный пилот назвал постыдным прекращение авиасообщения между РФ и США

Прямое авиасообщение между Россией США может быть прекращено. Об этом 19 апреля рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Он объяснил такое решение проблемами с визами для членов экипажей, так как у США «явно нет желания» выдавать их в обычном режиме, сообщает «Газета.ру»

Шансы стремятся к нулю. Белый дом вновь заговорил об улучшении отношений с РФ Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН назвал сложившуюся ситуацию постыдным явлением (слушайте аудио).

«Когда подписывается межправительственное соглашение между странами, там обязательно включается пункт о порядке предоставления виз членам экипажа. Всё это отработано. В данный момент и здесь появился срыв, который Соединённые Штаты объясняют тем, что у них не хватает времени для оформления виз членам экипажа. Это очень постыдное явление, потому что США подписывали соглашение о том, что они будут обеспечивать [визами] членов экипажей», — заявил НСН Смирнов.