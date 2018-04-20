Дипломат об «эффекте» от санкций: в США выдают желаемое за действительное

В Белом доме считают, что санкции против российских бизнесменов достигли нужного эффекта. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — отметил Мнучин.

Он также объяснил, почему Вашингтон отказался от новых ограничительных мер в отношении Москвы на прошлой неделе, несмотря на заявления постпреда США при ООН Никки Хейли . Дело в том, отметил Мучин, что в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов в это время проходили встречи, в ходе которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии . Мнучин утверждает, что в ходе переговоров, проведенных уже после заявления Хейли по санкциям, Вашингтон «усовершенствовал эту стратегию».

"Мы не боимся применять их (санкции — ред.). Мы будем использовать эти рычаги, но не станем транслировать на весь мир конкретные задумки по этому вопросу", — заключил глава Минфина

"Подобными заявлениями выдают желаемое за действительное. То, что говорится, и то, что на самом деле, — как говорят в Одессе, две большие разницы. Да, надо признать, что санкции создали дополнительные трудности. Но Россия — это не та страна, на которую можно воздействовать санкциями. Хоть и избитая фраза, но Россия действительно обречена быть великой: и по своей территории, и по своему народу. Санкциями США и себе создали препятствия, и ЕС — США ограничивают возможности европейского бизнеса. Жизнь расставит все точки над «i», потому что в современном мире не разъединяться надо, а объединяться — это один из постулатов нашей внешнеполитической стратегии. Чтобы совместными усилиями справиться со всеми вызовами и угрозами, которые существуют в мире, и снять угрозы для дальнейшего развития человечества", — сказал Александр Вавилов.

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