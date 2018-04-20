Поврежденный мост восстановили в городском округе Семеновский

Работы по восстановлению поврежденного автомобильного моста завершились в городском округе Семеновский сегодня, 20 апреля. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, информация о разрушении моста поступила два дня назад, 18 апреля. Из-за ЧП стало невозможным автомобильное сообщение между деревнями Малая Покровка и Озерки, где проживают 59 человек.

Специалисты выяснили, что повреждено деревянное покрытие моста и бетонные опоры. Металлические конструкции не пострадали. Обслуживающая организация провела демонтаж деревянный прогонов и настила. Около четырех часов утра 20 апреля работы по восстановлению покрытия были закончены, автомобильное сообщение между деревнями восстановлено.

Напомним, на ремонт нижегородского метромоста выделено 76,2 млн рублей.