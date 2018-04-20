Душа тундры. Этнический фестиваль соберет гостей из других регионов Арктики

Салехарде и поселке Горнокнязевск с 9 по 11 июня пройдет этнофестиваль «Душа тундры». Мероприятие по сохранению и развитию фольклорных традиций коренных малочисленных народов Севера проводят на Ямале в третий раз.

Этнофестиваль организовали департамент культуры ЯНАО , окружной Центр национальных культур и окружной Дом ремесел. В нем примут участие художники, самобытные ямальские мастера и других арктических регионов.

В программе — показательные мастер-классы, где умельцы проведут занятия по утраченным видам ремесел: изготовят изделия из рыбьей кожи, обработают кости на старинном токарном станке, сделают веревку из коры ивы. Запланировали также конкурс на лучшую мастерицу Ямала среди представительниц коренных народов и творческий концерт конкурсантов фольклора народов Севера.

Завершат этнический фестиваль яркий и захватывающий гала-концерт и церемония награждения участников этнофестиваля.