Россия отреагирует на антироссийские шаги США без грубости, заявил Лавров

"Я убежден, что реагировать нужно достойно. Мы не можем не отвечать на отъем нашей собственности, на высылку дипломатов — это себя не уважать. Но сваливаться в какую-то брань, в склоки, в грубость мы не собираемся и не будем этого делать — это совершенно не стиль нашего президента", — сказал Лавров, отвечая на реплику, что РФ проявляет выдержанность и хладнокровие перед лицом антироссийской политики США.

Глава МИД РФ пояснил, что президент РФ Владимир Путин «всегда смотрит вперед и его очень трудно, если не невозможно вывести из себя, а пытаются сделать примерно это».

"Пытаются выбить из колеи, выбить из спокойствия, из уверенности, нарушить наши планы, которые мы дома должны реализовать, их огромное количество, но повторю еще раз — когда на нас кричат, вспоминается известная мудрость: «Юпитер, ты сердишься, — значит, ты не прав», — добавил Лавров.