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Россия отреагирует на антироссийские шаги США без грубости, заявил Лавров
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Россия отреагирует на антироссийские шаги США без грубости, заявил Лавров 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия будет реагировать на антироссийские действия США, но скатываться в грубость не собирается, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Серей Лавров.
"Я убежден, что реагировать нужно достойно. Мы не можем не отвечать на отъем нашей собственности, на высылку дипломатов — это себя не уважать. Но сваливаться в какую-то брань, в склоки, в грубость мы не собираемся и не будем этого делать — это совершенно не стиль нашего президента", — сказал Лавров, отвечая на реплику, что РФ проявляет выдержанность и хладнокровие перед лицом антироссийской политики США.
Глава МИД РФ пояснил, что президент РФ Владимир Путин «всегда смотрит вперед и его очень трудно, если не невозможно вывести из себя, а пытаются сделать примерно это».
"Пытаются выбить из колеи, выбить из спокойствия, из уверенности, нарушить наши планы, которые мы дома должны реализовать, их огромное количество, но повторю еще раз — когда на нас кричат, вспоминается известная мудрость: «Юпитер, ты сердишься, — значит, ты не прав», — добавил Лавров.
В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
Полный текст интервью с Сергеем Лавровым читайте на сайте РИА Новости >>
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