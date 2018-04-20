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Челябинская делегация юнармейцев поделилась опытом с крымскими товарищами
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Челябинская делегация юнармейцев поделилась опытом с крымскими товарищами 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В Ялте ребята и их наставники провели встречу с лидерами школьного самоуправления и классными руководителями средней школы №11.
Челябинские юнармейцы-участники экспедиции «Вахта Памяти в Северном Крыму» во главе с начальником регионального штаба Юнармии по Челябинской области Алексеем Зязевым после завершения поискового этапа работ традиционно продолжили просветительскую часть программы.
В Ялте ребята и их наставники провели встречу с лидерами школьного самоуправления и классными руководителями средней школы №11, где рассказали об опыте работы Фонда и центра патриотического воспитания «Росток», обменялись предложениями по развитию межрегиональных контактов детей и молодежи.
Юнармия — Всероссийское военно-патриотическое общественное движение, цель которого возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций.
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