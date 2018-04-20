Челябинская делегация юнармейцев поделилась опытом с крымскими товарищами

В Ялте ребята и их наставники провели встречу с лидерами школьного самоуправления и классными руководителями средней школы №11.

Челябинские юнармейцы-участники экспедиции «Вахта Памяти в Северном Крыму» во главе с начальником регионального штаба Юнармии по Челябинской области Алексеем Зязевым после завершения поискового этапа работ традиционно продолжили просветительскую часть программы.

В Ялте ребята и их наставники провели встречу с лидерами школьного самоуправления и классными руководителями средней школы №11, где рассказали об опыте работы Фонда и центра патриотического воспитания «Росток», обменялись предложениями по развитию межрегиональных контактов детей и молодежи.

Юнармия — Всероссийское военно-патриотическое общественное движение, цель которого возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций.