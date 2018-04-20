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Местные общественные палаты создадут в муниципалитетах Алтайского края
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Местные общественные палаты создадут в муниципалитетах Алтайского края 

АиФ — Алтай 49 минут назад
Фото: Алтайская правда
Заместитель председателя правительства края, руководитель администрации губернатора Виталий Снесарь призвал членов Общественной палаты Алтайского края (ОПАК) «пойти по стопам народников» и помочь муниципалитетам региона создать местные общественные палаты.
«Политический» вице-губернатор выступил в четверг, 19 апреля, на заседании ОПАК после того, как её председатель Лев Коршунов далеко не в двух словах рассказал о том, как в регионе создавался корпус (более 3000 человек) общественных наблюдателей на выборах Президента РФ. Напомним, система общественного контроля была введена под мартовские выборы нынешнего года.
Снесарь поблагодарил членов ОПАК, принявших участие в этом процессе, за то, что совместными усилиями в регионе удалось выполнить установку федерального центра на повышение явки избирателей. Как известно, 18 марта на участки пришло 65,4% электората (почти 1,2 млн человек), это наивысшая явка в крае на президентских выборах нынешнего столетия. И в уровне поддержки Владимира Путина земляки показали личный рекорд (64,66%).
Правительство Алтайского края оценило мобилизационный ресурс ОПАК и привлечённых ею наблюдателей, и, видимо, заинтересовано в наращивании этого ресурса. «У нас очень разветвлённая муниципальная система, — отметил Виталий Снесарь. — У нас крайне разнообразная ситуация в муниципалитетах — в силу разных обстоятельств: географической удалённости от административных центров, разного экономического развития, гражданского общества внутри территорий. Большая просьба в дальнейшей деятельности уделить достаточное внимание и помочь в организации общественных палат в наших муниципальных образованиях».
По словам вице-губернатора, «не надо сразу по алфавиту от А до Я всех сразу охватывать, кампанейщина не нужна», но тем не менее, нужна серьёзная работа в этом направлении.
Про выборы губернатора края осенью 2019 года не было сказано ни слова, но, видимо, к тому времени региональная власть и хочет видеть «кристаллическую решётку» муниципальных общественных палат, которая усилит упомянутый мобилизационный ресурс.
АиФ — Алтай: последние новости
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