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Доброволец-волонтёр. Кто занимается добрыми делами в Омской области
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Доброволец-волонтёр. Кто занимается добрыми делами в Омской области 

АиФ-Омск 33 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Одна из масштабных акций российского добровольческого движения начнётся совсем скоро. Весенняя неделя добра в Омской области пройдёт с 21 по 28 апреля. Она родилась в России в 1998 году, в нашем регионе — в 2000-м. Её региональным координатором все эти годы был Центр развития общественных инициатив. Корреспондент «АиФ в Омске» беседовал с его руководителем Зинаидой Тикуновой.
Дарить добро просто
Наталья Корнеева, «АиФ в Омске»: Зинаида Васильевна, кто участвует в Весенней неделе добра?
Зинаида Тикунова
Зинаида Тикунова: Акция проходит под общим девизом: «Мы вместе создаём наше будущее!» Весенняя неделя добра в 2018 году приурочена к Году добровольца в России. В Омской области она стартует 21 апреля и, что символично, в День молодёжного добровольчества. Каждый день недели имеет своё название и задачу, определяющие план возможных мероприятий. Сначала «Чистая душа — чистая планета!», затем «Международный день Земли», после — «Спешите делать добро!», «От сердца к сердцу», «Моя малая Родина», «День открытых сердец». Задача последнего дня — подведение итогов и поощрение добровольцев. Ежегодно в акции принимают участие школы, библиотеки, комплексные центры социального обслуживания населения, молодёжные центры и объединения, дома творчества, благотворительные организации и фонды. Присоединяются и совсем маленькие дети из детских садов.
В программе Весенней недели добра десятки тысяч мероприятий: оказание адресной помощи ветеранам, детям-сиротам, людям с ограниченными возможностями, сбор одежды, продуктов, книг, необходимых вещей. Проходят мероприятия, направленные на улучшение связей между поколениями, субботники, экологические, благотворительные акции. Всё проводится на добровольной основе.
Все возрасты покорны
— Раньше в словах «добровольчество» и «волонтёрство» был разный смысл. Сейчас они стали синонимами?
— С 1 мая 2018 года вступает в силу закон от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ, которым внесены изменения в отдельные законодательные акты по вопросам добровольчества. Как раз поправки и уравнивают эти понятия. Сейчас это одно и то же. Ранее «добровольчество» встречалось только в законе о благотворительной деятельности, а «волонтёрство» — в спортивной сфере (как, например, на сочинской Олимпиаде 2014 года, где без помощников было не обойтись).
— Год добровольца объявлен в России в 2018 году — вы это наверняка приветствуете.
— Волонтёры рассчитывают, что Год добровольца в России повысит престиж их работы. Это хорошо, что на таком уровне обратили внимание на активного гражданина. 5 декабря учреждён День добровольца, впервые он праздновался в прошлом году, хотя во всём мире его отмечают с 1985 года.
— Привычно думать, что добровольчество — для молодых…
— Нет, есть у нас и волонтёры серебряного возраста. Например, проект «Бабушка на час»: когда маме нужно отлучиться по делам, ребёнка возьмут под присмотр.
Третий не лишний
— Сколько некоммерческих организаций в Омской области? На основании чего они действуют?
— Примерно 2,5 тыс. НКО проходят регистрацию в Минюсте, большая часть из них имеет правовой статус общественной организации. Это могут быть фонды, союзы, центры. Любая общественная организация действует на основании устава — это основной документ. Например, наш Центр развития общественных инициатив создан для содействия становлению свободного демократического общества, поддержки и укрепления некоммерческих организаций, продвижения общественных инициатив. Из этого складывается три направления нашей работы, ресурсный центр — одно из них. Ещё у нас есть молодёжные программы, мы занимаемся развитием добровольчества и благотворительности.
10 лет назад были разработаны так называемые НКО-координаты — документ направлен на содействие в самоопределении и консолидации некоммерческих организаций вокруг идей ответственности, прозрачности и общественной пользы. Это очень помогает быть понятными для окружающих, а в будущем позволит более эффективно выполнять свою миссию.
— Вы упомянули о ресурсном центре. Он помогает получить гранты?
— И это тоже. Мы проводим семинары, где говорим, что нужно разрабатывать проекты, которые бы соответствовали приоритетным направлениям, определяемым государством, были актуальны, реалистичны, экономически эффективны. Доказать обоснованность финансовых расходов порой бывает сложно.
— Как финансируются НКО?
— Раньше, например, такие ресурсные центры, как наш, поддерживало федеральное Министерство экономического развития, сейчас нет. Главным государственным распорядителем средств на поддержку инициатив граждан и организаций с 2017 года является Фонд президентских грантов. От Омска в прошлом году был поддержан 61 проект.
Законы во всех странах разные, но, по сути, можно получить ресурсы на развитие своих проектов из бюджета; поддерживает некоммерческие организации бизнес, в том числе из-за различных преференций и льгот по налогам. НКО может сама заниматься предпринимательской деятельностью, но нужно помнить, что извлечение прибыли не является основной целью деятельности организации. Это закреплено и законодательно. Бизнесом можно заниматься, но прибыль должна идти на уставную деятельность, а не в карман. Дальше — частные пожертвования, в Омске этим хорошо занимается благотворительный центр помощи детям «Радуга».
Но сейчас бизнес сам еле выживает, предпринимательской деятельностью мало кто занимается. Сами понимаете: с кого собирать, если целевая группа — родители детей-инвалидов. С частными пожертвованиями тоже стало сложно. Это хорошо идёт в тех странах, где есть средний класс и обычным людям перечислить некую сумму совершенно необременительно. Сейчас остаётся только бюджет как основной источник финансирования деятельности. Очень хорошо, что в Омске есть муниципальный конкурс грантов. На поддержку НКО и общественных инициатив ежегодно выделяется 20-25 млн руб. На уровне региональной власти организации поддерживает министерство труда и соцразвития Омской области, грантовые конкурсы проводит и управление внутренней политики.
— Во главе некоммерческих организаций, как правило, стоят энергичные люди. С их уходом всё распадается…
— Стоит уже учить этому в вузах и сделать профессией. Например, специалист НКО. Сейчас обучают в университетах специалистов по фандрайзингу — это готовые сотрудники для благотворительных организаций.
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