Фестиваль городской среды «Процессор» стартовал в Ставрополе 

Фестиваль городской среды «Процессор» открылся в Ставрополе 19 апреля на базе бизнес-акселератора «Став-Бит».
Фестиваль посвящён прикладной урбанистике и её значению в жизни современного человека. Для проведения трёхдневного интенсивного курса организаторы пригласили московского преподавателя из «Сколково» Святослава Мурунова, урбаниста и социального инженера, консультирующего как администрации городов, так и руководство крупнейших российских холдингов.
Участие в фестивале бесплатное, и ряд городских предприятий выступил в качестве партнёра для активистов. Бизнес заинтересован в развитии современной комфортной городской среды не меньше обывателей. Свои проекты по благоустройству планирует и «Сбербанк», и «Мегафон».
Помимо лекций, организаторы запланировали масштабные практические занятия под открытым небом. Сроки проведения практикумов уточняются.
20 апреля с 10:00 до 18:00 лекции и мозговой штурм пройдут в творческом пространстве на четвёртом этаже Спартака, 8. Завершится трёхдневная школа урбанистики 21 апреля в зале бизнес-акселератора «Став-Бит» (Карла Маркса, 52, 3 этаж).