Уфимцы просят Путина проверить очистные завода «Кроношпан»

Они опасаются, что очистные сооружения будут не в состоянии справится с тяжелыми химическими соединениями. Кроме того, люди просят пояснить, делает ли предприятие налоговые отчисления.

Напомним, история с заводом «Кроношпан» началась еще в 2014 году. Несмотря на то, что проект прошел экологическую экспертизу, уфимцы неоднократно устраивали акции протеста. В ситуацию даже пришлось вмешиваться аппарату полпредства.