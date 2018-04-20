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Уфимцы просят Путина проверить очистные завода «Кроношпан»
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Уфимцы просят Путина проверить очистные завода «Кроношпан» 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Уфе инициативная группа местных жителей составила обращение президенту Владимиру Путину и главе Республики Башкортостан Рустэму Хамитову с просьбой проверить очистные сооружения предприятия холдинга «Кроношпан». Активисты полагают, что несмотря на пусконаладочные работы предпритие уже выпускает готовую продукцию: из трубы якобы круглосуточно идет черный дым, сообщается на странице инициативной группы в соцсети.
Они опасаются, что очистные сооружения будут не в состоянии справится с тяжелыми химическими соединениями. Кроме того, люди просят пояснить, делает ли предприятие налоговые отчисления.
Напомним, история с заводом «Кроношпан» началась еще в 2014 году. Несмотря на то, что проект прошел экологическую экспертизу, уфимцы неоднократно устраивали акции протеста. В ситуацию даже пришлось вмешиваться аппарату полпредства.
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