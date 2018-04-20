Ямальцам предложат альтернативные способы содержания оленей

Новые проекты агропромышленного комплекса, в том числе «Оленеводческий парк», были представлены на совете глав под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина

"Масштабные геоботанические исследования Ямальского и Тазовского районов, проведенные по поручению губернатора в 2017 году, показали, что потенциал оленьих пастбищ ослаблен, а значит, традиционная отрасль АПК нуждается в принципиально новых подходах", — говорится в сообщении. Власти предлагают для реализации три пилотных проекта, разработанных для «разгрузки» ямальской тундры, которые в настоящее время проходят согласование в органах власти и местного самоуправления.

Первый — создание на территории Ямальского района «Оленеводческого парка» путем объединения ресурсов четырех муниципальных оленеводческих предприятий, что позволит создать базу для реализации инвестиционных проектов по глубокой переработке продукции. Реализация проекта предполагает закрепление земель за субъектами оленеводства, с жестким утверждением маршрутов их каслания и осуществлением контроля над использованием земель.

Второй проект связан с развитием таежного оленеводства и изгородного содержания. В частности, предлагается перевести одну из оленеводческих бригад Ямальского района на круглогодичный выпас в лесную зону Надымского района. Ориентировочное число оленей — 1,5 тысячи, для их содержания потребуется строительство изгороди протяженностью около 100 километров и организация искусственной подкормки молодняка, уточняет правительство.

Третий проект также связан с развитием изгородного содержания оленей, но уже в Тазовском районе. В настоящее время уже определена община, готовая перевести свое стадо из Антипаютинской тундры на выпас в южную часть Тазовского района и инвестировать средства в строительство изгороди. На базе этого проекта возможно развитие этнотуризма, пантового оленеводства и ведение селекционно-племенной работы, сообщают власти.

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