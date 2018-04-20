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В зоне подтопления в Дагестане могут попасть более 50 тысяч человек
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В зоне подтопления в Дагестане могут попасть более 50 тысяч человек 

«Это Кавказ» 41 минуту назад
Фото: «Это Кавказ»
Жители некоторых населенных пунктов Бабаюртовского и Кизлярского районов Дагестана могут оказаться в зоне подтопления в период паводков. Всего в зоне риска проживают более 50 тысяч человек.
«С учетом того, что в период прохождения паводковых вод сохраняется угроза возникновения чрезвычайных ситуаций из-за затопления территории, особую тревогу вызывает река Терек. В зону подтопления могут попасть населенные пункты Бабаюртовского и Кизлярского районов, где проживают более 50 тысяч человек. Наша с вами задача — не допустить этого», — заявил председатель правительства республики Артем Здунов, слова которого приводит его пресс-служба.
По его словам в потенциально опасном районе ведется постоянный мониторинг обстановки. «Вчера был облет, определяются наиболее опасные участки, принимаются экстренные меры по укреплению берегов», — пояснил он. В частности проведено обследование прорывоопасных участков и ведутся работы по устранению имеющихся проблем на реках Терек, Сулак и Тарнаирка.
«Помимо ряда поселений Бабаюртовского и Кизлярского районов, в зону негативного воздействия паводковых вод могут попасть жилые дома и объекты инфраструктуры населенных пунктов Кироваул, Султанянгиюрт и Нечаевка Кизилюртовского района, где имеют место сильные эрозионные процессы», — уточнили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.
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