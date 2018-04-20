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Жители Сулажгоры смогут лично задать вопросы мэру Петрозаводска
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Жители Сулажгоры смогут лично задать вопросы мэру Петрозаводска 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Выездной прием населения пройдет 25 апреля.
Сити-менеджер карельской столицы продолжает практику общения с населением отдаленных районов города.
Следующий прием граждан по личным вопросам запланирован на среду, 25 апреля. В 17 часов Ирина Мирошник ответит на вопросы жителей Сулажгоры в помещении средней школы №12 по адресу: улица Новосулажгорская, дом 29.
Мэрия обращает внимание, что для участия в личном приеме при себе нужно иметь паспорт. Предварительная запись ведется 20 и 23 апреля в рабочие часы по телефону 713555.
фото ИА «Республика»
По материалам: ptzgovorit.ru
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