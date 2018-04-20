Жители Сулажгоры смогут лично задать вопросы мэру Петрозаводска

Выездной прием населения пройдет 25 апреля.

Сити-менеджер карельской столицы продолжает практику общения с населением отдаленных районов города.

Следующий прием граждан по личным вопросам запланирован на среду, 25 апреля. В 17 часов Ирина Мирошник ответит на вопросы жителей Сулажгоры в помещении средней школы №12 по адресу: улица Новосулажгорская, дом 29.

Мэрия обращает внимание, что для участия в личном приеме при себе нужно иметь паспорт. Предварительная запись ведется 20 и 23 апреля в рабочие часы по телефону 713555.