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МИД объяснил, как изменилась позиция России по поставкам С-300
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МИД объяснил, как изменилась позиция России по поставкам С-300 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
После ракетного удара США по Сирии у России больше нет моральных обязательств не поставлять комплексы С-300 Дамаску, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«У нас нет никаких теперь моральных обязательств (после удара США по Сирии — прим. ВЗГЛЯД). У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров, и мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное, но тем не менее мы вняли просьбам, теперь у нас такого морального обязательства нет», — передает РИА «Новости» слова Лаврова.
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.
Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.
Напомним, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны.
Израильские аналитики и бывшие военные считают единственным вариантом ответа Израиля на доставку в Сирию российских С-300 «немедленную попытку их уничтожения».
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