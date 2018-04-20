Галушка назвал проект МТК в Приморье более перспективным, чем оценивалось ранее 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», проведенное китайскими партнерами, показывает, что проект более перспективный, чем оценивалось ранее. Такое мнение журналистам на Ялтинском международном экономическом форуме высказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня в Хабаровске в ходе Дня китайского инвестора вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что Россия и Китай в течение трех месяцев планируют согласовать обоснование проекта модернизации международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2».
"Предварительно что могу сказать, объем инвестиций в создание инфраструктуры МТК-1 и МТК-2 наши партнеры оценили поменьше — нас это не может не радовать, а объем грузовой базы — побольше, пока конкретные цифры не хотел бы говорить. В рамках отработки предварительного технико— экономического обоснования оценка наших партнеров, что грузов может быть больше, а инвестиции — меньше. Это говорит о том, что проект еще более жизнеспособен, чем предварительно оценивался, еще более эффективен и перспективен", — сказал Галушка и добавил, что российская сторона во время предварительной оценки проекта закладывала более осторожные прогнозы.
Министр пояснил, что ТЭО готово и было представлено в Хабаровске вице-премьеру, полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу.
"ТЭО было предварительно рассмотрено моими коллегами на Дне китайского инвестора (состоялся 19 апреля в Хабаровске — прим. ТАСС). Нам передан сам документ, мы его рассмотрим подробнейшим образом. Имеем ввиду, что нашими лидерами перед правительствами двух стран поставлена задача выйти на подписание межправительственного соглашения по развитию этих транспортных коридоров", — сказал Галушка.