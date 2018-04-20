Галушка назвал проект МТК в Приморье более перспективным, чем оценивалось ранее

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», проведенное китайскими партнерами, показывает, что проект более перспективный, чем оценивалось ранее. Такое мнение журналистам на Ялтинском международном экономическом форуме высказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка . Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня в Хабаровске в ходе Дня китайского инвестора вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что Россия Китай в течение трех месяцев планируют согласовать обоснование проекта модернизации международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2».

"Предварительно что могу сказать, объем инвестиций в создание инфраструктуры МТК-1 и МТК-2 наши партнеры оценили поменьше — нас это не может не радовать, а объем грузовой базы — побольше, пока конкретные цифры не хотел бы говорить. В рамках отработки предварительного технико— экономического обоснования оценка наших партнеров, что грузов может быть больше, а инвестиции — меньше. Это говорит о том, что проект еще более жизнеспособен, чем предварительно оценивался, еще более эффективен и перспективен", — сказал Галушка и добавил, что российская сторона во время предварительной оценки проекта закладывала более осторожные прогнозы.

Министр пояснил, что ТЭО готово и было представлено в Хабаровске вице-премьеру, полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу.