До 1 октября в Кургане и Шадринске благоустроят 15 общественных территорий

По итогам рейтингового голосования в Кургане Шадринске из 30 общественных пространств отобраны 15, которые и будут благоустроены до 1 октября: девять в областном центре, шесть — в Шадринске, сообщает пресс-служба Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. В Кургане это территории:

вход в парк Победы со стороны ул. Зорге, 26, 28, 30, 32, 46 — 10 763 голоса;

территория мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века — 10 446 голосов;

территория вокруг центра культуры и досуга «Спутник» — 7254 голоса;

сквер около памятника К. Мяготину (ул. Красина, 63 — К. Мяготина, 105) — 7053 голоса;

сквер-сад Розена, ул. Советская, 67 — 5670 голосов;

фестивальный сквер (у скульптуры «Молодые родители») — 5320 голосов;

сквер по ул. Ленина — Пушкина — 5083 голоса;

сквер по ул. К. Мяготина, 136, 138, 140 — 4851 голос;

территория МБОУ «СОШ № 45» (ул. Галкинская, 59а) — 4455 голосов.

В Шадринске:

набережная реки Исеть (улица Кондюрина, от улицы Комсомольской до улицы Володарского) — 5669 голосов;

парк в Северо-Восточной части города (улица Автомобилистов между домами № 66, 76, 78) — 4552 голоса;

сквер воинской славы (квартал улиц К. Либкнехта, Ленина, Гагарина, Михайловская) — 4004 голоса;

фонтан в сквере Победы на улице Комсомольской — 3536 голосов;

пешеходная дорожка до ГБУ «Шадринская ЦРБ» от улицы Автомобилистов до Мальцевского тракта — 3146 голосов;

территория начального отделения школы № 13 в п. Осеево (улица Куйбышева, 68) — 2217 голосов;

Еще 15 мест отремонтируют в 2019–2020 годах. О предстоящем ремонте директор департамента рассказал на совете по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе президента РФ в УрФО.