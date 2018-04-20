В 42 из 47 неукомплектованных ФАПов в Бурятии в 2018 году появятся фельдшеры

УЛАН-УДЭ , 20 апреля. / ТАСС /. Большинство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в районах Бурятии , где есть нехватка кадров, будут доукомплектованы фельдшерами в 2018 году, медработники получат в качестве единовременной выплаты по 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в республиканском Министерстве здравоохранения.

В Бурятии на 1 января 2018 года из 332 ФАПов остаются неукомплектованными медработниками 47. Наиболее остра проблема в Хоринском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Прибайкальском, Тарбагатайском и Курумканском районах.

"В текущем году будут укомплектованы 42 ФАПа с трудоустройством 42 фельдшеров с предоставлением по программе «Земский фельдшер» по 500 тыс. рублей", — сообщили в республиканском Минздраве

Как пояснил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев , причина неукомплектованности ФАПов — «отсутствие мер социальной поддержки молодым специалистам, выезжающим на работу в село». «Поэтому главам муниципальных образований, сельских поселений нужно предоставлять жилье фельдшерам в первую очередь», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что развитие здравоохранения в селах республики станет приоритетным направлением в 2018 году: запланировано открытие семи ФАПов и врачебных амбулаторий, на эти цели из республиканской казны выделено около 81 млн рублей. На сегодня в регионе насчитывается 332 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 48 из них требуют обновления зданий.