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В 42 из 47 неукомплектованных ФАПов в Бурятии в 2018 году появятся фельдшеры
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В 42 из 47 неукомплектованных ФАПов в Бурятии в 2018 году появятся фельдшеры 

ТАСС 44 минуты назад
УЛАН-УДЭ, 20 апреля. /ТАСС/. Большинство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в районах Бурятии, где есть нехватка кадров, будут доукомплектованы фельдшерами в 2018 году, медработники получат в качестве единовременной выплаты по 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в республиканском Министерстве здравоохранения.
В Бурятии на 1 января 2018 года из 332 ФАПов остаются неукомплектованными медработниками 47. Наиболее остра проблема в Хоринском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Прибайкальском, Тарбагатайском и Курумканском районах.
"В текущем году будут укомплектованы 42 ФАПа с трудоустройством 42 фельдшеров с предоставлением по программе «Земский фельдшер» по 500 тыс. рублей", — сообщили в республиканском Минздраве.
Как пояснил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев, причина неукомплектованности ФАПов — «отсутствие мер социальной поддержки молодым специалистам, выезжающим на работу в село». «Поэтому главам муниципальных образований, сельских поселений нужно предоставлять жилье фельдшерам в первую очередь», — подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что развитие здравоохранения в селах республики станет приоритетным направлением в 2018 году: запланировано открытие семи ФАПов и врачебных амбулаторий, на эти цели из республиканской казны выделено около 81 млн рублей. На сегодня в регионе насчитывается 332 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 48 из них требуют обновления зданий.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил, что нужно обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения. Глава государства отметил, что в течение 2018-2020 годов необходимо открыть в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек фельдшерско-акушерские и врачебные амбулаторные пункты, а для населенных пунктов, где проживают менее ста человек, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью с диагностическим оборудованием.
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