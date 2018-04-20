В Красноярске мужчина вытолкнул из окна изменившую ему возлюбленную

Красноярске осудили мужчину, который вытолкнул из окна сожительницу.

Как рассказали в краевом суде, летом 2017 года 36-летний мужчина вместе с 37-летней сожительницей в ходе застолья начали выяснять отношения. Возлюбленная призналась гражданскому мужу в измене и показала телефонные звонки от другого мужчины.

Разозлившись, красноярец вытолкнул женщину с окна пятого этажа. Из-за множественных переломов, ушибов, а также разрыва внутренних органов на шестые сутки в больнице она скончалась.

В ходе судебных разбирательств мужчина признался в содеянном. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.