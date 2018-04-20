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В Красноярске мужчина вытолкнул из окна изменившую ему возлюбленную
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В Красноярске мужчина вытолкнул из окна изменившую ему возлюбленную 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске осудили мужчину, который вытолкнул из окна сожительницу.
Как рассказали в краевом суде, летом 2017 года 36-летний мужчина вместе с 37-летней сожительницей в ходе застолья начали выяснять отношения. Возлюбленная призналась гражданскому мужу в измене и показала телефонные звонки от другого мужчины.
Разозлившись, красноярец вытолкнул женщину с окна пятого этажа. Из-за множественных переломов, ушибов, а также разрыва внутренних органов на шестые сутки в больнице она скончалась.
В ходе судебных разбирательств мужчина признался в содеянном. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.
АиФ Красноярск: последние новости
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