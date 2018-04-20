21 апреля в Ярославской области стартует месяц благоустройства 

Для проведения субботников заготовлен необходимый инвентарь. Помимо уборки мусора и старой листвы, будут проводиться работы по озеленению: посадка деревьев, кустарников, разбивка цветников, побелка деревьев и многое другое.
— Уже завтра в регионе стартует месяц благоустройства, в рамках которого планируется провести субботники во всех муниципальных образованиях, — рассказал исполняющий обязанности директора департамента ЖКХЭиРТ Сергей Колесников. — Основная задача — навести порядок на всех общественно значимых территориях — это скверы, бульвары, набережные, а также дойти до каждого двора. Мы приглашаем жителей не оставаться равнодушными и принять самое активное участие в том, чтобы сделать наш регион чище, красивее и уютнее.
В субботниках примут участие члены Правительства региона, руководители и сотрудники органов исполнительной власти и муниципальных образований.
Уже завтра в областном центре состоится большой городской субботник. В этом году мэрия города совместно с ярославцами благоустроит 23 главные общественные территории и 57 дополнительных площадок. Горожане установят 400 скворечников и 200 кормушек для птиц. В Ярославле для вывоза собранного мусора и уборки улиц выйдет более 150 единиц техники.