Ещё
21 апреля в Ярославской области стартует месяц благоустройства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

21 апреля в Ярославской области стартует месяц благоустройства 

Портал органов государственной власти Ярославской области 37 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Для проведения субботников заготовлен необходимый инвентарь. Помимо уборки мусора и старой листвы, будут проводиться работы по озеленению: посадка деревьев, кустарников, разбивка цветников, побелка деревьев и многое другое.
— Уже завтра в регионе стартует месяц благоустройства, в рамках которого планируется провести субботники во всех муниципальных образованиях, — рассказал исполняющий обязанности директора департамента ЖКХЭиРТ Сергей Колесников. — Основная задача — навести порядок на всех общественно значимых территориях — это скверы, бульвары, набережные, а также дойти до каждого двора. Мы приглашаем жителей не оставаться равнодушными и принять самое активное участие в том, чтобы сделать наш регион чище, красивее и уютнее.
В субботниках примут участие члены Правительства региона, руководители и сотрудники органов исполнительной власти и муниципальных образований.
Уже завтра в областном центре состоится большой городской субботник. В этом году мэрия города совместно с ярославцами благоустроит 23 главные общественные территории и 57 дополнительных площадок. Горожане установят 400 скворечников и 200 кормушек для птиц. В Ярославле для вывоза собранного мусора и уборки улиц выйдет более 150 единиц техники.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
По обращениям жителей на интерактивный портал «Решаем вместе!» в Ярославле изменено несколько маршрутов общественного транспорта В «Сахареже» модернизирована котельная Все параметры качества водопроводной воды в Ростове соответствуют установленным нормам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей125
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой65
Первый легальный бордель открывается в России331
Европа ждет «Северный поток-2»115
РФ признала неспособность создавать спутники1226
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на гиперзвуковое оружие России
Оружие Армия
05:29
Россиянам предложили попробовать «Новичка»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение