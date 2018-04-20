21 апреля в Ярославской области стартует месяц благоустройства

Для проведения субботников заготовлен необходимый инвентарь. Помимо уборки мусора и старой листвы, будут проводиться работы по озеленению: посадка деревьев, кустарников, разбивка цветников, побелка деревьев и многое другое.

— Уже завтра в регионе стартует месяц благоустройства, в рамках которого планируется провести субботники во всех муниципальных образованиях, — рассказал исполняющий обязанности директора департамента ЖКХЭиРТ Сергей Колесников . — Основная задача — навести порядок на всех общественно значимых территориях — это скверы, бульвары, набережные, а также дойти до каждого двора. Мы приглашаем жителей не оставаться равнодушными и принять самое активное участие в том, чтобы сделать наш регион чище, красивее и уютнее.

В субботниках примут участие члены Правительства региона, руководители и сотрудники органов исполнительной власти и муниципальных образований.