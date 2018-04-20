В Оренбуржье активизировались велосипедные воры

Полиция предупреждает оренбуржцев об участившихся случаях велосипедных краж и просит велолюбителей тщательные следить за своим транспортом.

Как сообщают в полиции Оренбурга , только за последние сутки правоохранители зафиксировали два случая кражи. Первый — путем повреждения противоугонного металлического троса. Во втором случае злоумышленники похитили уже два велосипеда, которые хозяева оставили без присмотра между лестничными площадками.

С каждым годом число велосипедных краж в городе растет. Велосипед — довольно ценное имущество, охраной которого владельцы часто пренебрегают. Часто от хищения не спасают даже специальные замки.

Полиция предлагает бороться с кражей велосипедов следующим образом:

Если трос позволяет, примыкайте велосипед за оба колеса и раму;

Чем больше толщина защитного троса, тем сложнее похитителям будет его перерезать;

Забирайте с собой всё быстросъемное оборудование и, если позволяет конструкция велосипеда, седло.