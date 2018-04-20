В Оренбуржье активизировались велосипедные воры 

Полиция предупреждает оренбуржцев об участившихся случаях велосипедных краж и просит велолюбителей тщательные следить за своим транспортом.
Как сообщают в полиции Оренбурга, только за последние сутки правоохранители зафиксировали два случая кражи. Первый — путем повреждения противоугонного металлического троса. Во втором случае злоумышленники похитили уже два велосипеда, которые хозяева оставили без присмотра между лестничными площадками.
С каждым годом число велосипедных краж в городе растет. Велосипед — довольно ценное имущество, охраной которого владельцы часто пренебрегают. Часто от хищения не спасают даже специальные замки.
Полиция предлагает бороться с кражей велосипедов следующим образом:
Если трос позволяет, примыкайте велосипед за оба колеса и раму;
Чем больше толщина защитного троса, тем сложнее похитителям будет его перерезать;
Забирайте с собой всё быстросъемное оборудование и, если позволяет конструкция велосипеда, седло.