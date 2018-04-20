Юлия Ковальчук тепло поздравила отца с днем рождения

Семья певицы Юлии Ковальчук вчера отметила праздник — день рождения ее отца Олега Александровича. Артистка решила поздравить папу не только лично, но и в социальных сетях. В конце дня звезда посвятила отцу трогательный пост в Instagram. Юлия не только оставила теплые пожелания, но и вспомнила многие вещи, которым научил ее Олег Александрович.

Мой папулечка! С днем рождения. Не знаю, как там у других девчонок, но знать на червяка, опарыша, жмых или кукурузу ловить рыбу — я умею. Собрать любой шкаф или подключить технику — легко. Приготовить уху, украинский борщ — с удовольствием, и быть просто девочкой, всегда маленькой и любимой я могу и умею только благодаря тебе! Будь здоров! И этого достаточно. Люблю, ❤️

написала Юлия Ковальчук, поделившись фото с отцом.

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk) 19 Апр 2018 в 12:16 PDT Кстати, у папы исполнительницы есть собственная страница в Instagram. Он редко туда что-то выкладывает, но зато наверняка прочитал нежное поздравление дочери. В комментариях подписчики Юлии также оставили множество поздравлений и пожеланий для Олега Александровича:«Какой папа приятный мужчина! 💪🏻С днем рождения!», «Папе огромного здоровья и долгих лет жизни», «Как мииило! Супер — папа! Супер — дочь! 💕💕💕», «Какое счастье иметь такого папу, такого родного, любящего, надежного! Долгих лет ему! Будьте всей семьей счастливы!». Напомним, что у Юлии Ковальчук уже есть своя семья, и она уже успела сделать своего отца дедушкой. Певица и Алексей Чумаков поженились в 2013 году. С тех пор в прессе и соцсетях уже не раз появлялись слухи о том, что пара ждет пополнения, но лишь полгода назад звезды впервые стали счастливыми родителями. Чуть позже экс-солистка поп-группы «Блестящие» опубликовала первый кадр с малышкой, написав: «Нет в мире слов… Нет эмоций, которые могут описать это новое чувство… Теперь как будто нет времени… Есть необъяснимая любовь и зависимость… Спасибо Боженьке, любимому и всем докторам, кто был рядом, за доченьку». В свою очередь, новоиспеченный звездный отец также поблагодарил любимую за дочь, представив новый трогательный видеоклип, в котором снялась беременная Юлия Ковальчук.

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Фото: Instagram / @juliakovalchuk Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!