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В столичных культурных центрах проведут 85 бесплатных лекций и занятий по информационным технологиям
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В столичных культурных центрах проведут 85 бесплатных лекций и занятий по информационным технологиям 

Южное Бутово 44 минуты назад
Фото: Южное Бутово
Бесплатные лекции и занятия по информационным технологиям пройдут в культурных центрах столицы. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
С 23 по 28 апреля 2018 года во всех столичных культурных центрах пройдут лекции и практические занятия, посвященные современным информационным технологиям. На них расскажут о достижениях в робототехнике и о принципах работы Единой медицинской информационно-аналитической системы, научат основам программирования и познакомят с особенностями получения госуслуг через Интернет. Перед посетителями выступят инженеры, научные сотрудники вузов, программисты и фотографы, — говорится в сообщении.
Всего запланировано проведение 85 таких лекций и занятий, их смогут посетить все желающие.
Вход на мероприятия свободный, однако в некоторых случаях потребуется пройти регистрацию на сайте культурного центра или по телефону. Каждая лекция рассчитана на 25-100 человек, число участников зависит от вместительности зала в центре. Подробное расписание всех лекций и занятий можно найти на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.
Фото взято: https://sxodim.com/uploads/almaty/2017/07/6cd5a637dff001e5937df7ab8379e38d_crop_l_74_t_0_w_1778_h_1000-1200x675.jpg
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