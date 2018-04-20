Лето, приди! 8 вещей, которые помогут словить кайф на природе

Дождались! Погода наконец разрешила убрать шапки и таблетки от горла на антресоли. Теперь, правда, зарядили дожди, но синоптики испускают оптимизм: в этом году лето будет намного приятнее предыдущего. Так что настраивайтесь на сближение с природой. Походы, сплавы, экспедиции и просто шашлычки на даче опять войдут в моду. Такие мероприятия пройдут особенно бодро, если вы возьмете с собой подходящее оборудование.

Надувной диван «Биван 2.0»

В лесу или на пляже есть все для прекрасного времяпрепровождения, кроме мебели. Приходится нести шезлонги, складные стулья, какие-то покрывала. А потом тащить их обратно к машине, доверху загружая багажник. Что, если мы скажем, что у костра можно поставить целый диван, который помещается в обычную наплечную сумку и весит полтора килограмма?

В отличие от обычного надувного матраса, который приходится долго и мучительно накачивать, «Биван» приобретает нужную плотность буквально после пары взмахов. Сделан он из прочного текстиля с водоотталкивающей пропиткой и удерживает воздух до 12 часов. Так что при желании на «Биване» можно даже переночевать — для этого в изголовье имеется подушка со специальной мембраной, на которой комфортно спать лицом вниз. Ну и анатомическая форма как нельзя кстати.

То, что надо на майских!

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Пауэрбанк Xiaomi Mi 2C Поторопились мы с заявлением, что на природе не хватает только мебели. Там еще розеток очень мало. А в наш век преклонения перед гаджетами это вопрос принципиальный. Ничего лучше пауэрбанка для реанимации выдыхающегося смартфона или, скажем, беспроводной колонки пока не придумали.

Тут главное — адекватное соотношение энергоемкости устройства и его габаритов. Модель Mi 2C от компании Xiaomi по размеру и весу недалеко ушла от компьютерной мышки, а емкость батареи составляет 20 тысяч миллиампер в час. Этого хватит, чтобы восемь раз подряд зарядить последний айфон. При необходимости скорость питания можно увеличить, но тогда пауэрбанк, естественно, быстрее выдохнется. Сам он, к слову, полностью заряжается менее чем за восемь часов, что очень недурно для батареи такой емкости.

Мне точно пригодится

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Комплект для зарядки Goal Zero Venture 30 Восемь подходов к пауэрбанку — за глаза для личного пользования. Но не то чтобы очень много, если вы, к примеру, рванули на музыкальный фестиваль большой компанией и планируете веселиться все выходные. Налетят ведь как коршуны и опустошат батарею в первый же день, какой бы емкостью она ни обладала.

Короче говоря, пауэрбанк должен быть самодостаточным. Есть же солнце, которое всегда готово бесплатно восстановить его силы. Об этом задумались создатели зарядного устройства Venture 30 (7800 миллиампер в час) и снабдили его солнечной панелью. В ясный день время зарядки гаджета составит около девяти часов. Незаменимая вещь для тех, кто надолго окунается в лоно природы.

Солнце должно работать

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Часы Traverse Alpha Woodland

К теме пауэрбанков мы еще вернемся, а пока поговорим об аксессуаре, который приведет в восторг любого охотника, рыболова или поклонника пешего туризма. Часы Traverse Alpha Woodland — удовольствие не из дешевых. Все потому, что это настоящий кладезь технологических примочек на вашем запястье.

Есть подозрение, что даже при самой активной эксплуатации охватить все функции, которыми наделен этот гаджет, будет весьма затруднительно. Тут тебе и термометр, и цифровой компас, и шагомер, и счетчик израсходованных калорий, и секундомер. На рыбалке часы помогут расчехлить удочку в наиболее выгодное время за счет встроенного барометра и прибора, который отслеживает фазы небесных светил. На охоте пригодится GPS-навигация с возможностью сохранять на карте путевые точки. А еще часы можно синхронизировать со смартфоном и читать входящие сообщения, как на Apple Watch.

Знаю, кому такие подарить

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Наушники Beyerdynamic BYRON BT Раз уж мы заговорили об активном отдыхе, то надо включить в каталог и беспроводные наушники. Качественный звук, как известно, серьезно добавляет ярких ощущений во время катания на велосипеде или при покорении трекинговых маршрутов. Любые шнуры в этом деле, естественно, будут только мешать, поэтому фокусируемся на беспроводной модели.

Немецкая фирма Beyerdynamic уже почти сто лет работает над тем, чтобы нашим ушам было хорошо, поэтому в качестве звука наушников BYRON BT можете не сомневаться. Сбалансированное звучание сохраняется на всех полосах частотного спектра, так что жанр любимой музыки значения не имеет. Чаши — металлические, и на их торцах закреплены магниты, чтобы наушники не запутывались при хранении. Микрофон, само собой, в наличии.

Пора купить нормальные наушники

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Фонарь Goal Zero Torch 250 Так вот, возвращаясь к теме пауэрбанков. Они могут быть не только самодостаточными, но и многофункциональными. Выразительный пример — Goal Zero Torch 250. Этот агрегат заряжается от розетки, динамо-машины или встроенной солнечной батареи. В общем, вам в любом случае удастся направить 4400 миллиампер в час на поддержание работоспособности своего смартфона. А фишка в том, что это еще и светодиодный фонарь с регулируемой мощностью света. Может и роль романтического ночника исполнить, и в качестве аварийного светового сигнала выступить.

Да будет свет!

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Рюкзак Pacsafe Venturesafe X30 Пауэрбанки — вещь, конечно, полезная, но без чего точно никак не обойтись в походе, так это без рюкзака. Рационально будет приобрести такой, чтобы был одинаково хорош и для краткосрочных вылазок на пленэр, и в повседневной жизни. В этом контексте можем порекомендовать Pacsafe Venturesafe.

Объема в 30 литров более чем достаточно, чтобы сложить внутрь надувной диван, солнечную панель и ведро мяса для шашлыка. Ноша, однако, не потянет благодаря широким дышащим лямкам, стяжкам на груди и уплотненной спинке. При использовании в городе пригодятся просторное отделение для ноутбука, органайзер, а также вшитая в ткань стальная сетка. Она спасает от криминальных элементов, которые промышляют тем, что надрезают внешние карманы и достают бумажники, документы, ключи.

Заверните мне рюкзак

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Кошелек Pacsafe RFIDsafe Z150

Компания Pacsafe славится своими изделиями, которые не дают преступникам осуществить задуманное. Помимо рюкзаков, в их линейке есть кошелек, идеально подходящий для длительных путешествий. В него влезут все ваши пластиковые карты, наличные, монеты и даже паспорт. Получается уже не кошелек, а полноценное портмоне. Вот только выполнено оно не из женственной телячьей кожи, а из особого укрепленного материала и закрывается на молнию. К тому же RFIDsafe Z150 оснащен прочной цепью с карабином. Чтобы вы могли прикрепить его, например, к ремню и не переживать за сохранность карманов.

Не люблю переживать

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