Мост через Волгу предложили построить в районе Октябрьска

Самарской области могут выбрать новое место для строительства моста через Волгу. Об этом стало известно на встрече главы региона Дмитрия Азарова с жителями Октябрьска.

Депутат Самарской губернской думы Виктор Станотин предложил построить мост в районе этого города, чтобы дать толчок экономическому развитию. Но, по словам врио губернатора, решение будут принимать федеральные власти.

— Таким важным решениям должен предшествовать расчет. Несмотря на то, что разговоры ведутся не один десяток лет, транспортная стратегия, разработанная на федеральном уровне, не учитывала строительство моста через Волгу и вообще Самарскую область как участника международного коридора Европа — Западный Китай. Но сейчас у региона есть шанс. Окончательное решение по выбору маршрута правительственная комиссия под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича еще не приняла. Сейчас необходимо сделать дополнительное технико-экономическое обоснование, — рассказал Дмитрий Азаров.

По оценке региональных властей, строительство моста через Волгу у Климовки займет около пяти лет. Протяженность моста составит 3,8 километра. Специалисты также возведут 142 километра автобана. 63.ru публиковал схему размещения моста.