Ещё
Мост через Волгу предложили построить в районе Октябрьска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мост через Волгу предложили построить в районе Октябрьска 

63.ru 48 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области могут выбрать новое место для строительства моста через Волгу. Об этом стало известно на встрече главы региона Дмитрия Азарова с жителями Октябрьска.
Депутат Самарской губернской думы Виктор Станотин предложил построить мост в районе этого города, чтобы дать толчок экономическому развитию. Но, по словам врио губернатора, решение будут принимать федеральные власти.
— Таким важным решениям должен предшествовать расчет. Несмотря на то, что разговоры ведутся не один десяток лет, транспортная стратегия, разработанная на федеральном уровне, не учитывала строительство моста через Волгу и вообще Самарскую область как участника международного коридора Европа — Западный Китай. Но сейчас у региона есть шанс. Окончательное решение по выбору маршрута правительственная комиссия под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича еще не приняла. Сейчас необходимо сделать дополнительное технико-экономическое обоснование, — рассказал Дмитрий Азаров.
По оценке региональных властей, строительство моста через Волгу у Климовки займет около пяти лет. Протяженность моста составит 3,8 километра. Специалисты также возведут 142 километра автобана. 63.ru публиковал схему размещения моста.
63.ru: последние новости
Грузовики в Самару во время ЧМ планируют пускать только по ночам Самарцы, живущие рядом с фанзоной ЧМ, будут ездить домой через КПП Сотрудники ФСБ накрыли в Сызрани два подпольных цеха по производству сигарет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой65
Первый легальный бордель открывается в России331
Европа ждет «Северный поток-2»116
РФ признала неспособность создавать спутники1229
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на гиперзвуковое оружие России
Оружие Армия
05:29
Россиянам предложили попробовать «Новичка»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение