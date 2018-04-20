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На улице Петрова образовался «провал» из-за прорыва трубопровода
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На улице Петрова образовался «провал» из-за прорыва трубопровода 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Петрова,16 из-за прорыва канализационной трубы провалился асфальт. Как сообщает пресс-служба города, авария произошла 19 апреля в 14:50.
47-летний железобетонный трубопровод не выдержал нагрузок от движения транспорта.
Отметим, конструкция выполняет сбор и транспортировку сточных вод от районов Буммаша и Автозавода.
«Первоначально северо-восточный коллектор канализации располагался в зелёной зоне улицы Петрова, после расширения проезжей части в 1980-е годы
оказался под правой полосой дороги», — сообщает пресс-служба.
В настоящее время движение транспорта на этом участке приостановлено. Работы по восстановлению трубопровода планируется закончить к понедельнику, 23 апреля.
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