На улице Петрова образовался «провал» из-за прорыва трубопровода

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске на улице Петрова,16 из-за прорыва канализационной трубы провалился асфальт. Как сообщает пресс-служба города, авария произошла 19 апреля в 14:50.

47-летний железобетонный трубопровод не выдержал нагрузок от движения транспорта.

Отметим, конструкция выполняет сбор и транспортировку сточных вод от районов Буммаша и Автозавода.

«Первоначально северо-восточный коллектор канализации располагался в зелёной зоне улицы Петрова, после расширения проезжей части в 1980-е годы

оказался под правой полосой дороги», — сообщает пресс-служба.

В настоящее время движение транспорта на этом участке приостановлено. Работы по восстановлению трубопровода планируется закончить к понедельнику, 23 апреля.