Ночной алкорейд провели активисты совместно с полицией

Этой ночью активисты вместе с полицией устроили рейд по выявлению нелегальной ночной продажи алкоголя.

Очередь возле магазина, торгующего спиртным через окошко, была заметно удивлена появлением активистов и видеокамер. Но потенциальные покупатели и очевидцы, вышедшие из кафе по соседству, быстро приходят в себя и переходят в наступление.

Ситуация быстро начинает накаляться — сначала несколько мужчин пытаются выяснить отношения с активистами. Затем на главную сцену выходят двое молодых людей — один пытался успокоить своего друга и всех вокруг, а второй, наоборот, видимо, рассчитывая на поддержку крепких мужчин, лез на рожон, провоцируя активистов.

Поняв, что на поддержку рассчитывать не стоит, и что среди активистов не все готовы терпеть пьяные выходки, агрессивный молодой человек покинул поле словесной брани под примиряющие комментарии своего друга, который вновь призывал к спокойствию.

Все это время продавщица находилась внутри магазина, и открыть решетку, по ее словам не могла, так как ключ остался у хозяина торговой точки. Комментировать

что-либо

она отказалась. Хотя буквально за десять минут до этого продала активистам бутылку крепкого алкоголя.

С прибытием полиции к магазину вернулся главный миротворец. Со вторым своим другом. Этому молодому человеку, судя по всему, не совсем трезвому, так же не понравилась деятельность активистов. Оспаривать правомерность их действий он отправился к полицейским. Вместе с недопитой бутылкой пива. Результат был предсказуем — пацифист на некоторое время лишился и второго друга.

У магазина появился еще один мужчина, который представился управляющим магазина. Вот только ключей у него тоже не оказалось. Попытки дозвониться до владельца павильона оказались безрезультатными. Тем временем у входа в магазин вновь закипели страсти.

Такое поведение вновь привело к предсказуемому результату — мужчина был задержан сотрудниками полиции.