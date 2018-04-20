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Вандалы испортили фотозону на ростовской набережной
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Вандалы испортили фотозону на ростовской набережной 

Деловое сообщество 55 минут назад
Фото: Деловое сообщество
Неизвестные вандалы испортили популярную у ростовчан и гостей города фотозону на ростовской набережной. Об этом рассказали очевидцы в популярном паблике в социальных сетях. Из стойки, состоящей из буквы «Я», сердечка и слова «Ростов» вырвали букву «О».
Как считают жители донской столицы, отписавшиеся в комментариях под публикацией, популярное место для селфи могли испортить приезжие, захватив букву как сувенир. По их мнению, южная столица может быть не первым городом, который пострадал от рук вандалов.
Напомним, ростовская набережная была преображена в 2014 году.
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