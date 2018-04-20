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Депутаты поддержали предложение мэрии увеличить зеленые зоны в Сургуте
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Депутаты поддержали предложение мэрии увеличить зеленые зоны в Сургуте 

АиФ Югра 52 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Депутаты поддержали предложение мэрии об озеленении Сургута. «Зеленее» станут территории возле филармонии, вдоль береговой линии протоки Боровая, сквер Старожилов и аллея на улице Федорова. Кроме того, увеличатся границы скверов Мемориала Славы и Дружбы народов.
Как сообщает ugra-news, скверы могут появиться у некоторых участков из деловой и жилой зоны города. Вопрос об озеленении Сургута был поднят не случайно, поскольку из-за допущенной при корректировке генерального плана Сургута ошибки лишние территории были отданы под инвестиционные площадки и дачные кооперативы. Так, часть территорий, предназначенных для различных проектов, было решено сохранить в статусе городских лесов.
Напомним, что в Ханты-Мансийске также планируется построить новый микрорайон «Западный» с большим торговым центром и зоной отдыха и развлечений. Какой она будет — чиновники решают вместе с жителями.
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