На юго-востоке откроется тактильный сад «Шестое чувство»

В этом году на юго-востоке Москвы создадут тактильный сад «Шестое чувство». Здесь смогут с комфортом отдыхать все горожане, но прежде всего люди с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков , основной задачей парка «Шестое чувство» станет взаимодействие человека с природой.

Новое общественное пространство будет занимать три тысячи квадратных метров. Сад разделят на несколько тематических зон с уголками дикой природы и культурного ландшафта. Посетители смогут увидеть разные виды растений территории России

Средняя полоса, таежный край, степная зона, пустыни, тундра, субтропический пояс — так будет представлена зона «Природа России». В зоне «Огород» высадят самые популярные овощные культуры, собранные по семействам, а в зоне «Аптекарский огород» — лекарственные и эфирномасличные растения, которые используют в народной медицине и парфюмерии. В парке поставят тактильные таблички с описанием каждой зоны. Указатели разместят на том уровне, чтобы гостям с ограниченными возможностями здоровья было удобно взаимодействовать с ними.

Кроме того, в саду планируется создать миксбордер — цветник из декоративных кустарников, злаков и луговых цветов, а также композицию с каменистым ручьем. На территории поставят беседку, где будут проводить мастер-классы, и скамейки.

Петр Бирюков отметил, что сад «Шестое чувство» будет интересен и взрослым, и детям.

Юным посетителям понравится каменистый ручей, по которому можно будет прогуляться, как по тропинке, и огород, за которым можно будет ухаживать. Также все желающие смогут дотронуться до мхов, лишайников, насладиться ароматом можжевельников и степной полыни.

В саду лекарственно-пряных трав можно будет не только узнать о полезных свойствах лекарственных растений, но и прикоснуться к ним и почувствовать их аромат.

Аромасад будет наполнен благоуханием цветов и кустарников на протяжении всего сезона вегетации. Маршрут прогулок по нему спланируют так, чтобы у незрячих посетителей формировались в сознании образы и очертания сада.