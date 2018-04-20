Заполненные мешки для трупов, лежащие около больницы, удивили челябинцев 

Чёрные мешки для трупов, разбросанные около одной из больниц Челябинска, удивили горожан, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Жуткой находкой челябинцы поделились в социальной сети. На фотографии видно, как на газоне лежат заполненные длинные мешки, предназначенные для трупов. Однако медики, судя по всему, решили использовать их для мусора во время субботника.
«Креативно подошли в субботнику », — отметила под снимкой Рамиля Голодяева.
«Там внутри те, кто отказались идти на субботник», — пошутил Дмитрий Халанский.
«В морге места закончились», — резюмировал Данил Соседов.
«Пять — за смекалку, два — за нецелевое использование основного фонда. Усматриваю коррупционную составляющую», — заявил Михаил Башкирцев.
«А по Цвиллинга больницу РЖД знаете? Там фонари были, в 90-е плафоны сняли, остались кресты. Тоже чёрный юморок», — написала Светлана Руденко.