Заполненные мешки для трупов, лежащие около больницы, удивили челябинцев

Чёрные мешки для трупов, разбросанные около одной из больниц Челябинска , удивили горожан, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Жуткой находкой челябинцы поделились в социальной сети. На фотографии видно, как на газоне лежат заполненные длинные мешки, предназначенные для трупов. Однако медики, судя по всему, решили использовать их для мусора во время субботника.

«Креативно подошли в субботнику », — отметила под снимкой Рамиля Голодяева.

«Там внутри те, кто отказались идти на субботник», — пошутил Дмитрий Халанский.

«В морге места закончились», — резюмировал Данил Соседов.

«Пять — за смекалку, два — за нецелевое использование основного фонда. Усматриваю коррупционную составляющую», — заявил Михаил Башкирцев.