Ещё
Заполненные мешки для трупов, лежащие около больницы, удивили челябинцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заполненные мешки для трупов, лежащие около больницы, удивили челябинцев 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Чёрные мешки для трупов, разбросанные около одной из больниц Челябинска, удивили горожан, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Жуткой находкой челябинцы поделились в социальной сети. На фотографии видно, как на газоне лежат заполненные длинные мешки, предназначенные для трупов. Однако медики, судя по всему, решили использовать их для мусора во время субботника.
«Креативно подошли в субботнику », — отметила под снимкой Рамиля Голодяева.
«Там внутри те, кто отказались идти на субботник», — пошутил Дмитрий Халанский.
«В морге места закончились», — резюмировал Данил Соседов.
«Пять — за смекалку, два — за нецелевое использование основного фонда. Усматриваю коррупционную составляющую», — заявил Михаил Башкирцев.
«А по Цвиллинга больницу РЖД знаете? Там фонари были, в 90-е плафоны сняли, остались кресты. Тоже чёрный юморок», — написала Светлана Руденко.
АиФ: последние новости
Уникальные находки времён Великой отечественной войны привезли в Челябинск Южноуральцам повысили МРОТ Челябинская область увеличит поставки сельхозпродукции в Азию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей131
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой65
Первый легальный бордель открывается в России331
Европа ждет «Северный поток-2»118
РФ признала неспособность создавать спутники1233
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на гиперзвуковое оружие России
Оружие Армия
05:29
Россиянам предложили попробовать «Новичка»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение