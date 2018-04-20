Ещё
Сломанные ветки кустарника стоили жизни двум петрозаводчанам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сломанные ветки кустарника стоили жизни двум петрозаводчанам 

Карельские вести 52 минуты назад
Государственная инспекция труда в Республике Карелия проводит дополнительное расследование несчастного случая.
Трагический случай произошел в конце декабря прошлого года с двумя работниками Петрозаводской дистанции электроснабжения, подразделением ОАО «Российские железные дороги». Об этом сообщает портал Государственной инспекции труда в Республике Карелия.
25 декабря в 14:25 мотовоз МПТ с бригадой электромонтеров А. и П. отправился на перегон. Как далее рассказал свидетель — машинист, в какой-то момент мотовоз остановился, мужчины вышли и направились к опоре электропередачи и лежащим на земле проводам.
Далее, как пишет ведомство, «электромонтер А, сломав ветку кустарника, коснулся провода линии электропередачи несколько раз, после чего раздался хлопок и стоящий А. упал на спину. В правой руке находилась ветка, левой рукой А. держался за П., который, также упал.
В 17.40 работник скорой медицинской помощи констатировал смерть электромонтеров А. и П».
В соответствии с заключением ГБУЗ РК «Бюро СМЭ» смерть электромонтеров наступила от поражения техническим электричеством.
Также отмечается, что при судебно-химическом исследовании крови трупа электромонтера А. обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,35 промилле.
Большинством голосов членов комиссии указанный несчастный случай квалифицирован, как несчастный случай не связанный с производством. С данным решением большинства Государственная инспекция труда в Республике Карелия не согласилась и подписала соответствующие акты расследования с особым мнением.
На сегодняшний день, на основании заявлений родственников погибших работников, Государственная инспекция труда в Республике Карелия проводит дополнительное расследование данного несчастного случая.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Пахучий быт Сердюкова и Васильевой: соседи рассказали скандальные детали СМИ: В России открывается первый легальный бордель Зачем Путин вернул Крым: логика осажденной крепости
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей131
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой65
Первый легальный бордель открывается в России331
Европа ждет «Северный поток-2»118
РФ признала неспособность создавать спутники1233
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на гиперзвуковое оружие России
Оружие Армия
05:29
Россиянам предложили попробовать «Новичка»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение