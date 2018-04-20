Сломанные ветки кустарника стоили жизни двум петрозаводчанам

Государственная инспекция труда в Республике Карелия проводит дополнительное расследование несчастного случая.

Трагический случай произошел в конце декабря прошлого года с двумя работниками Петрозаводской дистанции электроснабжения, подразделением ОАО «Российские железные дороги» . Об этом сообщает портал Государственной инспекции труда в Республике Карелия.

25 декабря в 14:25 мотовоз МПТ с бригадой электромонтеров А. и П. отправился на перегон. Как далее рассказал свидетель — машинист, в какой-то момент мотовоз остановился, мужчины вышли и направились к опоре электропередачи и лежащим на земле проводам.

Далее, как пишет ведомство, «электромонтер А, сломав ветку кустарника, коснулся провода линии электропередачи несколько раз, после чего раздался хлопок и стоящий А. упал на спину. В правой руке находилась ветка, левой рукой А. держался за П., который, также упал.

В 17.40 работник скорой медицинской помощи констатировал смерть электромонтеров А. и П».

В соответствии с заключением ГБУЗ РК «Бюро СМЭ» смерть электромонтеров наступила от поражения техническим электричеством.

Также отмечается, что при судебно-химическом исследовании крови трупа электромонтера А. обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,35 промилле.

Большинством голосов членов комиссии указанный несчастный случай квалифицирован, как несчастный случай не связанный с производством. С данным решением большинства Государственная инспекция труда в Республике Карелия не согласилась и подписала соответствующие акты расследования с особым мнением.

На сегодняшний день, на основании заявлений родственников погибших работников, Государственная инспекция труда в Республике Карелия проводит дополнительное расследование данного несчастного случая.