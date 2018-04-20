Курганец заплатит за незаконную охоту в Кетовском районе на дичь 

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области, Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой установлен факт незаконной добычи на территории Курганского охотничьего угодья Кетовского района 48 особей водоплавающей дичи, в том числе 18 — серой утки, 16 — кряквы, 7 — чирка, 4 — красноголовой чернети, 1 — широконоски, 2 — нырковой утки. Охота осуществлялась жителем областного центра в отсутствие разрешения на право охоты и путевки (договора).
По мнению надзорного ведомства, неправомерными действиями охотника нарушены интересы Российской Федерации и Курганской области, заключающиеся в сохранении компонентов биосферы, обеспечения рационального природопользования и соблюдения установленного порядка добывания объектов животного мира. За незаконную добычу водоплавающей дичи нарушитель привлечен Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области к административной ответственности в виде штрафа.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в областной прокуратуре, по итогам проверки Курганским межрайонным природоохранным прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с мужчины в доход бюджета Кетовского района в счет возмещения вреда, причиненного гибелью водоплавающей дичи, денежных средств в размере 43200 руб.